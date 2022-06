Tale e quale show, anche le Princess Selassié nel cast?/ Arriva la verità di Jessica

Grande fratello vip 6, le Princess Selassié verso l’ingaggio a Tale e quale show? L’intervista di Lulù, Jessica e Clarissa Selassiè

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con il gioco intrapreso nella Casa del Grande fratello vip 6, dove non è mancata occasione per loro di avviare dei flirt sfruttando la loro singletudine, e in un’intervista a Casa chi Jessica, Clarissa e Lulù Selassié tornano a raccontarsi a cuore aperto.

Se Lulù Selassié ammette di non vivere un periodo facile, in quanto reduce dalla fine della lovestory avviata con Manuel Bortuzzo al Grande fratello vip 6, poi naufragata a reality concluso, lo stesso a detta del web si direbbe per la sorella Jessica – che di recente ha detto ufficialmente addio allo chef che l’ha fatta capitolare al Grande fratello vip, ovvero Barù Gaetani. In un post condiviso via social la principessa etiope ha cioè augurato il meglio allo chef per il rumoreggiato nuovo amore in corso di lui, spegnendo la speranza generale dei fan in una possibile unione tra i due ex Gfvip in futuro. Ma come sta di fatto Jessica dopo l’addio all’amato Barù?

“Sono infastidita, delusa ma non mi piango addosso, perché ho 27 anni, sono bella”, fa sapere. Insomma Jessica, dopo la vittoria del Grande fratello vip 6 riesce a darsi forza grazie alla famiglia, il lavoro e l’autostima.

Da giorni circola in rete l’indiscrezione che vedrebbe il trio di sorelle regale in lizza per un posto nel cast degli imitatori partecipanti a Tale e quale show, condotto da Carlo Conti.

E in replica al rumor sul possibile nuovo lavoro delle Selassié, Jessica Selassiè dichiara: “Noi per il momento non sappiahmo nulla, speriamo perché è un bellissimo programma, chi vivrà vedrà! Per il momento incrociamo le dita. Speriamo..”.

Jessica Selassié è corteggiata dopo il Grande fratello vip 6, come da lei tanto auspicato?

Al Grande fratello vip Jessica Selassiè non ha mai fatto mistero di essere alla disperata ricerca del grande amore, auspicandosi che con la popolarità raggiunta nel corso del reality lei avrebbe avuto la fila di corteggiatori.

E una domanda sorge ora spontanea: che Jessica Selassié, vista la sua vittoria al reality dei vipponi, sia ora corteggiatissima dagli uomini? A rispondere è proprio lei al web format che l’ha intervistata: “Mi prendono in giro, però, perché scommettevano che avrei avuto una lista infinita di uomini, ma non c’è alcuna lista infinita di uomini!“.

