Tamponi molecolari e antigenici: dove farli privatamente/ Prezzo vola fino a 120 euro

Mentre crescono le code per i tamponi pubblici, aumenta anche il prezzo dei test eseguiti privatamente. Soprattutto al Nord, in particolare in Lombardia. È diventato un business redditizio, perché i privati sono l’approdo di chi non può attendere ore in auto negli hub ospedalieri e per chi non riesce a prenotare in tempi ragionevoli il test col sistema sanitario nazionale. Ci sono poi i no vax che ne hanno bisogno per ottenere il green pass per recarsi a lavoro. I prezzi variano a seconda del tipo di test. I tamponi antigenici sono quelli più veloci ed economici in teoria, nella pratica i privati che non aderiscono al protocollo Figliuolo li fanno pagare più di 15 euro. Ad esempio, negli ambulatori del Centro diagnostico italiano, attivo a Milano, provincia di Varese e Pavia, costa 20 euro, con una disponibilità nel giro di qualche giorno, come evidenziato dal Corriere della Sera, che ha realizzato una “panoramica”.

La tariffa del Gruppo San Donato è 29 euro, ma è difficile trovar posto a breve. A Roma c’è il gruppo Bios tra i pochi che fino alla fine dell’anno aderisce al protocollo, ma bisogna sborsare 22 euro per i minori di 12 anni. La rete Parking ha riconvertito i suoi parcheggi, così nel posteggio di Cagliari l’antigenico si paga 40 euro e si trova subito posto. Stesso prezzo a Bologna, dove però bisogna aspettare il nuovo anno per un appuntamento, mentre a Linate si sale a 50 euro.

TAMPONI MOLECOLARI NEI CENTRI PRIVATI: PREZZI VOLANO

I tamponi antigenici però non sono affidabili come quelli molecolari, avendo una sensibilità più bassa e il forte rischio di produrre un risultato sbagliato. Quindi, è preferibile sottoporsi al tampone molecolare, per il quale però il prezzo cresce sensibilmente. Come evidenziato dal Corriere della Sera, il gruppo Cdc in Piemonte lo offre a 68 euro, Altamedica a Roma a 60 euro, ma con qualche ora di attesa in più precisa da quale variante si è contagiati. A Napoli c’è Synlab Sdn a partire dai 50 euro, che diventano 100 se l’esito serve entro 24 ore, mentre 110 per avere il referto in inglese.

I poliambulatori Larc di Torino hanno fissato un tetto di 75 euro, mentre la Lombardia è la regione dove le tariffe sono più alte. Dai 70 euro di Humanitas a Rozzano (Milano) agli 80 al Policlinico San Donato, passando per i 92 del gruppo Habilita e arrivando ai 120 del Policlinico San Marco di Bergamo che però offre il risultato nel giro di due ore. Nel frattempo si stanno esaurendo i test fai-da-te in vendita a 5 euro nei supermercati, in farmacia e online, che comunque devono essere confermati da un tampone riconosciuto.



