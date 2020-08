Tania Cagnotto si ritira: è incinta/ “Nuova vita dentro di me”, addio Olimpiadi Tokyo

Tania Cagnotto non parteciperà alle Olimpiadi come invece sembrava scontato. L’atleta ha svelato tutto su Instagram, annunciando la sua nuova maternità e la decisione dunque di ritirarsi dalla vasca. La ragazza ha svelato: “Vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la strada verso Tokyo. La scelta è stata difficile. Da una parte c’era la voglia di partecipare alla mia sesta olimpiade da mamma con il grande sogno di portare la bandiera, dall’altra però la voglia di allargare la famiglia”. Tania non nega che ha scelto la vita e la sua famiglia: “Il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta”. Sicuramente c’è da andare orgogliosi di un vero simbolo del nostro paese che ha dimostrato nel momento più importante di essere una donna e una mamma ancor prima che atleta.

TANIA CAGNOTTO SI RITIRA, È INCINTA: LA SPIEGAZIONE AI FAN

Tania Cagnotto ha voluto spiegare ai suoi fan la decisione di ritirarsi in seguito alla uova maternità. Specifica su Instagram: “Molti di voi volevano vedermi ancora una volta sul trampolino e mi dispiace di avervi deluso, ma in questo lockdown ho avuto modo di riflettere e capire cosa fosse più importante per me, come accaduto a molti di noi. Non avevo più la forza di volontà che mi ha guidato per 20 anni”. Nonostante questo però lascia la porta aperta sul futuro, nonostante la decisione di non salire più sul trampolino. L’atleta specifica: “Vi prometto che vi renderò ancora partecipi della mia vita e che questo è solo un arrivederci al mondo dei tuffi perché credo di poter dare ancora qualcosa in un’altra veste. (E poi a Maya servirà un’allenatrice“. E chissà cosa altro regalerà la vita a questa splendida mamma prima che tuffatrice.





