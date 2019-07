Tania Cagnotto tuffo sincro con la figlia Maya/ Ma i fan notano un pancino sospetto..

Tania Cagnotto non ha bisogno di presentazioni ma forse la sua nuova compagna di tuffo sincronizzato forse sì. Lei è Maya, ha i colori della Cagnotto ed è sicuramente una campionessa nata visto il sangue che le scorre nelle vene, ma di chi stiamo parlando? Lei è la piccola figlia della nostra campionessa di tuffi che ha pensato bene di approfittare di quest’estate per iniziarla ai primi tuffi. Naturalmente il siparietto è dolce e tutto da ridere visto che la piccola batuffola cade in acqua ben lontana dalla coordinazione e dalle prestazioni della madre ma c’è già chi è pronto a scommettere che anche lei presto porterà avanti le tradizioni di famiglia nel migliore dei modi. I fan sono sempre molto attenti quando si tratta di foto e video delle star e anche in questo caso è stato lo stesso.

TANIA CAGNOTTO TROVA UNA COMPAGNA SPECIALE DI TUFFI

I seguaci di Tania Cagnotto non hanno notato solo il fatto che la piccola Maya è completamente vestita tranne che nella parte inferiore e in molti chiedono alla campionessa il perché la bambina non indossi il costumino o il pannolino adatto alle piscine. I commenti sulla bambina lasciano poi il posto a quelli sulla mamma con qualcuno che avanza un’ipotesi sul pancino sospetto della campionessa scrivendo: “Vedo soffici curve nella parte inferiore dell’addome. Sorpresa sorpresina?”. In questo caso la risposta di Tania Cagnotto non si è lasciata attendere: “hahahaha no tranquillo quelle sono le vacanze”. La campionessa dovrà presto partire e prepararsi per il suo prossimo impegno e, al momento, una gravidanza non era proprio il modo giusto per affrontarlo al meglio ma mai dire mai…

Ecco il video postato da Tania Cagnotto sul suo profilo Instagram:





