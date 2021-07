Tara Gabrieletto “Un amore dopo Cristian Gallella? Assolutamente no”/ Altre priorità

Tanti in progetti in ballo per Tara Gabrieletto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, protagonista di una storia d’amore che ha fatto sognare il pubblico, oggi è single ma la storia con Cristian Gallella non sembra essere definitivamente archiviata. Con uno sguardo al passato, Tara – ospite di Francesco Fredella su Rtl 102.5 News nella rubrica Trends&Celebrities – ammette di non essersi pentita di alcuno dei suoi passi televisivi: “Non mi pento di nulla, se sono quello che sono è anche grazie alle esperienze passate. – ha esordito la Gabrieletto, spiegando – Da quando ho fatto Uomini e Donne ho rivisto un po’ la mia vita a 360 gradi, dalle amicizie per convenienza alle persone che, magari, si avvicinavano non per Tara persona ma per il personaggio, che poi non sono perché sono una persona normale come tutti.”

Tara Gabrieletto, l’amore non è una priorità: altri progetti per l’ex tronista

Per Tara Gabrieletto, Uomini e donne “Ti insegna anche a saper valutare le persone se realmente ti vogliono bene, perché è facile quando nella vita di una persona va tutto bene, più difficile è starci quando va tutto male.” Proprio a Uomini e Donne ha incontrato Cristian, che ha sposato e dal quale si è poi separata. Possibile, oggi, pensare ad un nuovo amore dopo di lui? In diretta radio, l’ex tronista svela: “In questo momento assolutamente no, anche perché sono molto concentrata sull’accademia che mi da tante sodduisfazioni, in ambito lavorativo ci sono tante news. Non vedo l’ora di dare l’esame e aprire a settembre il mio negozio.”. Per ora, dunque, ci sono altre priorià per la nostra Tara.

