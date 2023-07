Targhe Tenco 2023, successo per Niccolò Fabi/ Candidati e premiati

Targhe Tenco 2023, tra i recipient dei premi musicali si annovera Niccolò Fabi

Come ogni anno particolarmente attese sono le Targhe Tenco 2023, con Niccolò Fabi grande protagonista tra i candidati ai premi e i vincitori effettivi. Il rilascio dei premi titolati Targhe Tenco 2023 é previsto nella Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco), che é attesa al Teatro Ariston di Sanremo nelle date del 19, 20 e 21 ottobre 2023.

“Tredici canzoni urgenti” di Vinicio Capossela, “Andare oltre” scritta da Niccolò Fabi, “Spira” di Daniela Pes, “Eri con me” di Alice e “Canzoni da intorto” di Francesco Guccini, “Senghe” degli Almamegretta e il progetto “Nella notte ci guidano le stelle. Canti per la Resistenza” prodotto da Mimmo Ferraro e Marco Rovelli. Queste le proposte musicali tra le candidature, vincitrici, insignite delle pregevoli e ambite Targhe Tenco 2023.

La pregevole Targa Tenco, in memoria del compianto artista e cantautore Luigi Tenco, é il riconoscimento che in campo musicale é assegnato dal 1984 alle migliori opere musicali, in particolare i migliori dischi italiani di canzone d’autore, che siano rilasciati nell’ultimo periodo di competenza che coincide con l’anno appena trascorso. Le votazioni per le premiazioni agli artisti e alle loro opere migliori sono pervenute da parte di una giuria in Italia, che si compone di giornalisti e critici musicali.

Il cantautore Vinicio Capossela per merito dell’album “Tredici canzoni urgenti” (La Cupa/ Warner Music Italy) si aggiudica la Targa Tenco per il Miglior Album in assoluto, totalizzando 52 voti. Tra gli altri finalisti, in ordine di consensi critici ottenuti, sono poi inoltre: Baustelle con “Elvis” (47 preferenze); Madame con “L’Amore” (41); Nada con “La paura va via da sé se i pensieri brillano” (39); Giovanni Truppi con “Infinite possibilità per esseri finiti” (35).

Tra le altre Targhe Tenco 2023, inoltre, si annoverano “Andare oltre” (BMG), canzone scritta e interpretata da Niccolò Fabi che ha ottenuto il maggior numero di voti (55) conseguendo la Targa per la Miglior Canzone, che, ricordiamo, un riconosciuto di merito che spetta agli autori dei brani. A contendersi il primo posto per il pregevole riconoscimento alla canzone, poi: “La cattiva educazione” di Vinicio Capossela (feat. Margherita Vicario)(54); “Non esiste altro” di Paolo Benvegnù (feat. Malika Ayane) (45); “Replay” di The Niro (24); “’A libertà (‘O respiro d’e ‘pprete)” di Canio Loguercio (20); “Nei rami” dei Verdena (20).

Per la targa Opera Prima la vittoria è assegnata a Daniela Pes con l’album “Spira” (Tanca Records), per un risultato totale di 66 preferenze. Tra le altre nomination, inoltre si annoveravano: Colla Zio con “Rockabilly Carter” (43); Federico Dragogna con “Dove nascere” (39); Claudio Orfei con “My Wonderland” (27); Brando Madonia con “Le conseguenze della notte” (24).

Tra le altre Targhe Tenco 2023, vanno menzionate le premiazioni di…

“Eri con me” di Alice (ARECIBO/BMG) e “Canzoni da intorto” di Francesco Guccini (BMG) sono invece gli album (ad ex aequo) a raggiungere il più alto numero di consensi per la categoria Interpreti di canzoni (58 voti). E sempre tra i finalisti si contano, inoltre, Rossana Casale con “Joni” (39); Raiz con “Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d’’a morte” (37); Musica Nuda con “Girotondo De André” (27).

Tra le altre Targhe Tenco 2023, la targa Miglior album in dialetto, in quanto opera musicale più apprezzata è invece “Senghe” (The Saifam Group) degli Almamegretta (con 84 voti). Gli altri candidati al titolo di premiazione erano originariamente: Peppe Voltarelli con “La grande corsa verso Lupionòpolis” (58); Patrizia Cirulli con “Fantasia. Le poesie di Eduardo in musica” (47); Gnut con “Nun te ne fa” (14); Giuseppe Moffa con “Uauà. Omaggio in musica a Eugenio Cirese” (10).

Per la Targa Tenco Album collettivo a progetto (che é invece assegnata al produttore dell’opera) ottiene maggiori consensi “Nella notte ci guidano le stelle. Canti per la Resistenza” (Squilibri Editore) prodotto da Mimmo Ferraro e Marco RovelliI con 132 voti. A seguire, poi, nel contendersi il primo posto: “Cover Me Bruce Springsteen” (41); “Music for Change – Collective Album #22” (22).

La fonte delle informazioni dettagliate delle Targhe Tenco 2023 sono reperibili all’indirizzo: www.clubtenco.it.

Nel frattempo, inoltre, il figlio d'arte LDA raddoppia le date del suo tour dal vivo, LDA live, dopo il Festival di Sanremo 2023…











