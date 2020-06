Tatjana Maria Lucia/ Influencer fa squat hot di fianco a una cerimonia religiosa e…

Tatjana Maria Lucia è una influencer conosciuta sul web che ha scelto Bali come location del suo ultimo video da postare su Instagram. Un allenamento hot, in costumino succinto squat e movimenti sensuali in spiaggia, con la luce del sole che riflette sul mare e che regala un effetto particolarmente suggestivo ai suoi video. Un mix perfetto se non fosse che poco lontano si stava svolgendo una cerimonia religiosa. Tatjana è stata infatti avvistata mentre faceva i suoi squat in un costume da bagno particolarmente succinto, filmata da una amica. Ma entrambe le ragazze hanno del tutto ignorato un gruppo di abitanti locali vestiti in abiti tradizionali, intenti a preparare un’offerta indù come vuole la tradizione locale. Il filmato è stato condiviso su Instagram con la didascalia “Ignorancers In The Wild” ed ha ottenuto oltre 30.000 visualizzazioni, che hanno però raccolto più che altro commenti rabbiosi verso l’influencer.

LA RABBIA DEI FOLLOWERS VERSO TATJANA MARIA LUCIA

Tatjana Maria Lucia è stata accusata di essere insensibile e di non mostrare rispetto per i balinesi. “È così difficile rispettare la cultura altrui?“, il commento che si è letto più volte, in varie salse con i balinesi particolarmente irritati di aver subito questo tipo di incidente diplomatico dopo tre mesi molto difficili, in cui la pandemia da coronavirus ha fermato il turismo principale fonte di sostentamento del luogo, e solo da una settimana circa la situazione è tornata più o meno alla normalità. Sicuramente Tatjana ha ricevuto una spinta pubblicitaria non indifferente da quanto accaduto ma non sempre ogni tipo di pubblicità è sempre positiva. Essersi vista promossa a testimonial dell'”ignoranza” turistica non ha di certo fatto piacere alla bella ragazza bionda che ha visto però impennarsi il numero dei suoi followers dopo la disavventura. Anche se a Bali non potrà probabilmente girare video per un po’.



