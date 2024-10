Il tax credit per le aziende che operano nelle ZLS (Zone Logistiche Semplificate) è finalmente attivo. La notizia è arrivata in via ufficiale grazie alla pubblicazione in G.U risalente al 26 settembre 2024 del DPCM del giorno 30 agosto 2024.

A chiarirne i dettagli è l’articolo 13 del Decreto Legge numero 60/2024 che impone un limite complessivo pari a 80 mln di euro per l’anno 2024 e include le aziende di nuova costruzione o già esistenti che lavorano in queste aree.

Tax credit aziende: come fare domanda

Il tax credit delle aziende è ottenibile da chi investe in beni strumentali nuovi nei periodi che vanno dall’8 maggio al 15 novembre 2024. Quanto alla domanda telematica dovrà esser inviata a partire dal 12 dicembre 2024 entro e non oltre il 30 gennaio 2025.

Il credito ottenuto dall’approvazione del bonus ZLS potrà essere utilizzato in compensazione con l’ausilio del modello F24 a sua volta trasmesso grazie all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate.

I requisiti

Per poter richiedere il bonus ZLS occorre soddisfare dei requisiti ben delineati. Intanto non possono essere incluse quelle imprese che lavorano in settori ad HOC quali: carbonifera, industria siderurgica, finanziaria o energetica. Inoltre non possono far richiesta neanche quelle imprese che sono in stato di liquidazione o che si ritrovano in situazioni finanziarie particolarmente gravi. Quanto agli investimenti valgono le medesime regole descritte negli articoli 109 e 110 del TUIR che specificano come i costi, i ricavi e gli altri componenti negativi e positivi influiscano sulla formazione dei redditi d’esercizio di competenza.

Importi e adempimenti da rispettare

L’ottenimento della tax credit per le aziende è influenzato dall’invio dell’istanza all’Agenzia delle Entrate e dai requisiti posseduti. Durante la presentazione della domanda è possibile ritirare la richiesta o sostituirla con un’altra eventuale pratica. Per conoscere l’importo esatto sarà l’Agenzia direttamente ad occuparsene, e lo farà entro dieci giorni rispetto alla scadenza della comunicazione fiscale.