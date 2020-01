Taylor Mega attacca Amadeus/ “Allibita dalla sua frase sessista. È terribile!”

Non parte al meglio l’avventura di Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico della kermesse è già al centro di forti critiche a causa di alcune dichiarazioni rilasciate nel corso della prima conferenza stampa su quelle che saranno le donne del Festival. Parole che hanno indignato anche Taylor Mega che su Instagram ha dato voce al suo disappunto nei confronti del conduttore. A scatenare la polemica è una frase detta da Amadeus nel momento della presentazione di Francesca Sofia Novello: “una modella, una ragazza bellissima, – ha sottolineato, per poi commettere la gaffe – Questa ragazza molto bella, sappiamo essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché vedevo, intanto la bellezza, ma anche la capacità di stare vicino ad un grande uomo, stando un passo indietro.”

Taylor Mega attacca Amadeus: “Sono allibita!”

Frase, quest’ultima, che ha indignato molti. Uno fra tutto proprio Taylor Mega che è allora intervenuta con una serie di stories su Instagram per dire la sua. “Siamo nel 2020 e ancora si sentono fare questi discorsi? ‘La fidanzata di.. molto brava perché sta sempre un passo indietro’? Io sono veramente allibita! – ha ammesso, per poi aggiungere – Siamo nel 2020 e ci sono ancora uomini che elogiano donne che sono le fidanzate di perché sono molto brave a stare un passo indietro al proprio uomo…È terribile questa cosa!” Ha allora concluso con un consiglio a tutte le sue follower: “Io vorrei lanciare un messaggio a tutte le ragazze che mi seguono: cercate sempre di essere riconosciute per ciò che fate e non per l’essere la fidanzata di qualcuno.”

