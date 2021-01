Taylor Mega gaffe a Pomeriggio 5: “Barbara Bouchet? Non so chi è”/ D’Urso sconvolta!

Si parla di bellezza femminile nel salotto di Pomeriggio 5 con alcune donne note del mondo dello spettacolo. Barbara D’Urso ospita in studio anche Barbara Bouchet e ripercorre con un filmato la sua ricca carriera televisiva. In collegamento c’è anche Taylor Mega che la Bouchet ammette però di non conoscere. La domanda viene fatta poi anche all’influencer che lascia tutti senza parole dichiarando di non conoscere affatto la Bouchet. La D’Urso porta le mani al volto, poi è Raffaello Tonon a sbottare contro la Mega: “Tu stai mettendo una pezza che è peggio del buco, perché tu non puoi paragonarti a lei e se non la conosci pecchi di ignoranza! Tu non hai la carriera che è lei, fate uscire dai gangheri la gente”

Taylor Mega ed Elena Morali non conoscono Barbara Bouchet: la gaffe a Pomeriggio 5

Taylor Mega non è affatto risentita dall’accusa che le lancia contro Raffaello Tonon a Pomeriggio 5 e, anzi, ribatte: “Se lei pecca di ignoranza che non mi conosce allora anche io!” Barbara D’Urso cerca di spiegarle che, prima di lei, la Bouchet ha dato lezioni di fitness, diventando una delle icone di alcuni anni fa anche per questo. “Oggi allora lo faccio io!” ha risposto la Mega. Intanto la D’Urso ha cercato di stemperare la situazione (e la gaffe) mandando in onda un filmato riassuntivo della carriera della Bouchet. Dopo la Mega, anche Elena Morali si è resa protagonista della medesima gaffe: “Anch’io non conosco Barbara Bouchet ma conosco suo figlio!”



