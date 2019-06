Taylor Swift e Katy Perry fanno pace/ “Mi sono liberata di un grande peso”

Finalmente Taylor Swift e Katy Perry fanno pace, deponendo l’ascia di guerra. Alla fine del video di “You Need to Calm Down”, dove hanno collaborato, l’abbiamo viste scambiarsi un abbraccio vestite rispettivamente da hamburger e patatine. Il progetto le ha viste lavorare insieme con un impegno preciso e cioè quello di combattere le discriminazioni della comunità LGBT. Da anni le due non si rivolgevano la parola e la loro discussione aveva fatto chiacchierare il web in tutto il mondo. Una diatriba che era iniziata nel 2016 e che aveva visto in mezzo anche un ex di Taylor Swift. Ora però tutto è dimenticato e le due sono pronte a tornare amiche come erano prima, impegnandosi anche in diversi progetti da portare avanti insieme.

Taylor Swift e Katy Perry fanno pace: la spiegazione dell’artista

Taylor Swift ha voluto chiarire come si sia chiusa una faida durata anni con la collega Katy Perry. La ragazza ha specificato: “Siamo in buoni rapporti da un po’. Mi ha mandato un messaggio carino e molto gentile e un ramoscello d’ulivo quando era partito il mio tour. Da quel momento allora siamo tornate in buoni rapporti”. È stata dunque la Perry a fare il primo passo dopo che le due si erano scontrate a lungo. Poi è arrivato l’incontro: “Ci siamo viste a una festa, siamo andate l’una incontro l’altra e ci siamo abbracciate. Poi abbiamo parlato di alcune cose. Ci siamo poi viste ancora e abbracciate di nuovo a un’altra festa”. Vedremo se riusciranno a dimenticare davvero un momento che non è stato molto facile per entrambe.

