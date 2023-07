Taylor Swift, urlo dei fan provoca terremoto durante il concerto/ L’esperta spiega: “Tutta quell’energia…”

Taylor Swift, “troppo” entusiasmo al concerto, così i fan della cantante fanno vibrare i sismografi

Incredibile quanto successo durante uno dei concerti di Taylor Swift a Seattle. Secondo quanto riferisce il sito della CNN, edition.cnn.com, i fan avrebbero causato un piccolo terremoto durante il live. Un terremoto che, secondo la sismologa Jackie Caplan-Auerbach sarebbe stato di magnitudo 2.3. Insomma, a quanto pare, l’entusiasmo può fare brutti scherzi. E così è stato durante il concerto della cantautrice, reduce oltretutto da un periodo meraviglioso, col suo Eras Tour che sta incantando il mondo intero.

Tornando invece all’evento svoltosi al Lumen Field, la sismologa ha rilevato che l’energia creatasi durante la serata avrebbe scaturito una piccola attività sismica, equivalente ad un terremoto di dimensioni modeste. La notizia, ovviamente, ha fatto il giro del web, perché alquanto insolita e decisamente sorprendente.

Piccolo terremoto causato dai fan durante il concerto di Taylor Swift. L’esperta: “Tutta quell’energia può penetrare nel terreno e scuoterlo”

L’esperta Caplan-Auerbach, professoressa di geologia presso la Western Washington University, ha spiegato quanto accaduto durante il concerto di Taylor Swift, raccogliendo i dati sulle due date della cantante in città. “Ho raccolto i dati di entrambe le serate del concerto e ho subito notato che erano chiaramente lo stesso schema di segnali. Se li sovrappongo uno sopra l’altro, sono quasi identici”, ha spiegato con precisione l’esperta.

“Quasi” perché rileva punti comuni, ma anche una differenza di ventisei minuti tra un concerto e l’altro, che ha scoperto esistere per via di un ritardo dell’inizio dell’evento. “I dati del concerto potrebbero non essere causati dai fan. Potrebbe essere il sistema audio, quindi non è proprio un confronto equo”, ha infatti precisato in un tweet. Mentre alla CNN avrebbe ulteriormente spiegato che “la musica, gli altoparlanti e il ritmo, tutta quell’energia può penetrare nel terreno e scuoterlo”.











