Tecla e Alfa, chi sono/ “Ti Amo ma Faccio un casino e poi… una terza canzone”

Chi sono Tecla Alfa: ancora insieme con” Faccio un casino”

Tecla e il rapper Alfa – al secolo Tecla Insolia e Andrea De Filippi – ci hanno accompagnato per tutta l’estate con il brano “Ti amo, ma” e sono tornati sul finire del l’anno con “Faccio un casino”. “Siamo amici ormai e ci intendiamo molto. Dopo questa estate, il nostro sodalizio continua con una canzone più intima. Ci divertiamo e nel frattempo facciamo musica assieme”, hanno detto a Radio Zeta. Tecla e Alfa hanno spiegato che il nuovo singolo “Faccio un casino” è strettamente legato al “Ti amo, ma”: “È una storia d’amore, che prosegue il racconto di Ti Amo Ma. Il progetto che stiamo seguendo finirà, al momento, con una terza canzone. Ti Amo Ma Faccio Un Casino e poi… dovrete seguirci. Faccio un casino è una canzone intima e malinconica che rappresenta tutti e due”. Ospiti di RTL 102.5 i due giovani artisti hanno rivelato di aver lavorato insieme, negli ultimi mesi, a un grande numero di pezzi.

Tecla Alfa: i progetti per il futuro

Alfa ha dichiarato di voler fare l’autore, quindi quella di cantante è una parentesi destinata a chiudersi. Il rapper ha rivelato che in cantiere c’è il progetto di una tetralogia: attualmente ha pubblicato soli il disco “Nord“, ma l’obiettivo è quello di realizzare quattro dischi corrispondenti ai quattro punti cardinali. Tecla Insolia, invece, è tornata alla musica dopo aver sperimentato collaborazioni in tv con la serie “Vite in fuga trasmessa” su Rai1 e “Nada, la bambina che non voleva cantare”. “L’incontro con Alfa è stata una bella sorpresa. Ci siamo trovati subito bene e lavorare con lui è stato divertente. È pieno di energie e idee, sono contenta di aver preso parte a questo progetto, spero in future collaborazioni”, ha raccontato Tecla questa estate a TgSky24.

