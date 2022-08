Teddy Reno, Alessandro, Giorgio Merk Ricordi: marito, figli Rita Pavone/ Unico amore

Teddy Reno, la relazione con Rita Pavone e l’amore per figli Alessandro e Giorgio

Teddy Reno, Alessandro e Giorgio Merk sono il marito e i figli della famosa cantante Rita Pavone. Una grande storia d’amore quella vissuta dall’arista e il produttore discografico che fanno coppia fissa da ormai 60 anni. Il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto nel 1962, in occasione del Festival degli sconosciuti di Ariccia, kermesse creata e organizzata dallo stesso Teddy Reno, dove tra le cantanti in gara partecipa appunto c’è la Pavone, che diventa la vincitrice. I due salgono all’altare nel 1968 con un rito celebrato a Lugano in Svizzera. “Ho conosciuto tante donne in gioventù ma Rita è stata ed è l’unico grande amore della mia vita”, le parole di Teddy Reno sulla compagna.

Teddy Reno, marito Rita Pavone/ Lui: "è stata l'unico grande amore della mia vita"

Teddy Reno e la storia d’amore con Rita Pavone: “Ostacolati come coppia, infangati, ma oggi siamo ancora qui”

Dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Alessandro e Giorgio Merk. Il primo vive a Ginevra dove lavora come giornalista per la tv svizzera e dove ricopre l’incarico di capoeditore e coordinatore, mentre Giorgio vive a Zurigo. Rita e Teddy si ritengono ancora innamoratissimi, nonostante le numerose malelingue che nel corso degli anni avrebbero messo a dura prova il loro rapporto. “Siamo stati ostacolati come coppia, infangati, ma oggi siamo ancora qui”, avrebbe confidato soddisfatto Teddy Reno in una recente intervista.

LEGGI ANCHE:

Teddy Reno e figli Rita Pavone/ "Gli attacchi furono fortissimi"Teddy Reno, marito Rita Pavone/ "Ho conosciuto tante donne in gioventù ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA