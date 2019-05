Telecamere in asili e case riposo/ Sblocca cantieri, ok bipartisan Lega-Pd-M5s-FI

Prima delle Elezioni Europee, il decreto Sblocca Cantieri era forse stata l’unica voce “di unità” che aveva raggruppato la politica attorno al tema delle telecamere nelle scuole, negli asili e nelle case di riposo: un emendamento per rinforzare la sicurezza e la prevenzione dei tanti, troppi, abusi e violenze che ogni anno accadono in scuole e strutture di assistenza per anziani che aveva visto la firma bipartisan di Lega, M5s, Pd e Forza Italia, tutti assieme. Ebbene, oggi le Commissioni Lavori Pubblici e Ambiente del Senato hanno approvato l’emendamento all’interno del Decreto Sblocca cantieri, rivenendo la norma solo nella parte sulle coperture essenziali all’impianto di telecamere all’interno di tali strutture. «Telecamere per difendere bimbi, anziani e disabili, altra promessa mantenuta!», commenta su Facebook il Ministro degli Interni Matteo Salvini che in diretta da Barbara D’Urso aveva promesso mesi fa di portare a termine la legge prima di giugno.

DECRETO SBLOCCA CANTIERI: VIA LIBERA BIPARTISAN

«Il via libera ai fondi per l’installazione di telecamere nelle scuole per l’infanzia e nelle strutture socio assistenziali per anziani e disabili dà ragione alla battaglia che Forza Italia porta avanti da tempo a tutela dei più deboli. Il fatto che questo obiettivo sia condiviso in maniera trasversale è motivo di grande soddisfazione», fa sapere la promotrice della legge sulla videosorveglianza, la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, non prima di concludere in una nota «Ci auguriamo che ora si acceleri sull’arrivo in Senato del provvedimento, che alla Camera è stato approvato su testo a mia prima firma, per offrire una normativa ampia e coerente che punti anche sulla formazione del personale come forma imprescindibile di prevenzione di abusi e maltrattamenti». L’emendamento sulle telecamere nelle scuole all’interno dello Sblocca cantieri prevede una dotazione di circa 5 milioni di euro per quest’anno e 15 milioni per ogni anno dal 2020 al 2024 da concedere ai Comuni per installare in ogni aula di ogni scuola per l’infanzia sistemi di videosorveglianza e apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini. Gli stessi fondi verranno poi sbloccati anche per le strutture socio-sanitarie e assistenziali per anziani e disabili: il testo, modificato nelle Commissioni, approderà in Aula domani. «In Assemblea saranno presentati ulteriori emendamenti del governo e dei relatori» ha confermato il sottosegretario Vito Crimi poco fa.

