Tempesta a l’Isola dei Famosi 2023/ Capanna distrutta, naufraghi in difficoltà: “È venuto giù l’inferno!”

Forte tempesta a L’Isola dei Famosi 2023, i naufraghi in difficoltà

Momenti di preoccupazione per i naufraghi ancora in gara a L’Isola dei Famosi 2023. La scorsa notte è stata infatti per loro molto turbolenta a causa di una forte tempesta che si è abbattuta sulla playa. I concorrenti stavano dormendo quando ha iniziato a tirare un forte vento che li ha destati dal sonno, portando alcuni di loro a preoccuparsi.

“Volevamo il vento ma non così, una bufera!” ha dichiarato qualcuno, quando Marco Mazzoli ha ironizzato sul fatto che alcuni naufraghi desideravano un po’ di tregua dal caldo. I sorrisi ironici si sono però trasformati in timore quando la capanna ha iniziato ad oscillare di fronte alle forti folate di vento.

Nonostante i tentativi dei naufraghi di salvare la capanna non c’è stato molto da fare: pochi minuti dopo la capanna è caduta a terra. “È venuto giù l’inferno, la capanna ha retto fino ad un certo punto poi ha collassato.” ha spiegato successivamente Mazzoli in confessionale. “È stata la notte più brutta della mia vita”, ha commentati poi Gian Maria Sainato, ancora preoccupato per le conseguenze delle tempesta. Andrea Lo Cicero è stato il primo a preoccuparsi poi di Helena Prestes, da sola dall’altra parte dell’Isola. Il naufrago l’ha dunque invitata a stare col gruppo e a non rimanere da sola di fronte alla tempesta.

