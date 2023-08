Temptation Island, Mirko Brunetti e il tatuaggio con Greta/ “L’ho fatto perchè ci siamo aiutati a vicenda”

Mirko Brunetti risponde alle critiche sul tatuaggio con Greta

Mirko Brunetti e Perla hanno deciso di prendere strade separate, e di rifarsi una vita con i rispettivi ex tentatori. Dopo Temptation Island, Brunetti è finito nel mirino del web per aver fatto un tatuaggio con Greta, sua nuova fidanzata, a pochi giorni dalla loro conoscenza.

Gina Amarante, Un Posto al Sole/ "Le due gemelle? Mi identificano in Micaela, recitare è la mia vita"

Nelle scorse settimane è anche circolato il rumor secondo cui, il ragazzo avesse fatto un tatuaggio anche con la sua ex. La questione non è mai stata confermata, ma sui social Mirko ha spiegato il motivo di tale gesto con l’ex tentatrice con cui attualmente ha una relazione: “Perché abbiamo scelto di farci quel tatuaggio? Perché dentro il villaggio ci siamo aiutati a vicenda su tanti aspetti della nostra vita. Sono stati momenti e sensazioni talmente belle e forti che abbiamo deciso di lasciarle indelebili”. A chi lo ha accusato di aver fatto qualcosa di affrettato ha risposto: “E’ un tatuaggio, non un bambino“.

Giuseppe Pambieri/ "Con mia moglie Lia Tanzi complicità assoluta in scena e fuori, mia figlia..."

Mirko Brunetti rompe il silenzio dopo Temptation: riferimento alla rottura con Perla?

Mirko Brunetti e Perla si sono lasciati durante il percorso a Tempation Island, e si sono fidanzati con i rispettivi tentatori. Dopo alcuni mesi dalla fine del programma, l’ex volto del dating show ha rotto il silenzio sulla rottura con l’ex fidanzata svelando come va attualmente la storia con Greta.

“Eccoci qui, che dirvi. Questo percorso è stato un mix di emozioni forti, contrastanti tra loro. Non finirò mai di ringraziare dell’ opportunità che mi è stata data perché mi ha aiutato a ritrovare il coraggio di guardarmi dentro e di riscoprire la parte migliore di me. ” E ancora: “Mi ha aiutato ad avere il coraggio di ricredere in me stesso lasciando andare quelle sensazioni che non mi facevano più del bene. Vivetevi sempre le emozioni che vi fanno sentire in pace ma soprattutto non perdete mai voi stessi per far stare bene solo qualcun’ altro. Andate sempre a testa alta se sapete di aver dato tutto. Grazie di cuore per tutti i messaggi che sto ricevendo. Vi voglio bene”.

Amici 21, Leon Cino verso un nuovo debutto in TV?/ La risposta dell'ex Amici

© RIPRODUZIONE RISERVATA