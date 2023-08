Tenta di stuprare figlia di amici durante festa/ 16enne salvata da mamma: 56enne denunciato

Un cinquantaseienne tenta di stuprare la figlia minorenne di una coppia di amici, ma viene scoperto e denunciato. È accaduto, come riportato dal Messaggero, a Satriano, piccolo comune in provincia di Catanzaro, durante la festa di compleanno della cugina della vittima. L’uomo, che in base a quanto ricostruito era anche il proprietario del locale, ha importunato la sedicenne più volte durante la serata con dei complimenti, per poi invitarla ripetutamente a bere.

L’approccio poco dopo sarebbe diventato fisico. Approfittando del fatto che fosse sempre meno lucida, avrebbe iniziato a toccarle la schiena e il seno. Successivamente l’avrebbe trascinata in una stanza per violentarla. Alcuni presenti, tuttavia, si erano accorti del comportamento inopportuno dell’uomo e avevano tenuto d’occhio la situazione. Quando i due si sono allontanati, la mamma della ragazzina è stata subito avvisata della sua assenza ed ha iniziato a cercarla. Nel momento in cui ha trovato la stanza in cui erano nascosti, è intervenuta per evitare che accadesse il peggio. Al suo arrivo il cinquantaseienne stava toccando la malcapitata, visibilmente ubriaca, nelle parti intime.

Tenta di stuprare figlia di amici durante festa: scatta l’arresto

La mamma e la figlia hanno immediatamente denunciato l’uomo che ha cercato di stuprare la sedicenne durante la festa di compleanno. I Carabinieri della stazione di Satriano hanno ascoltato la testimonianza della vittima in forma protetta data la minore età. La sua versione ha trovato conferma nei racconti di altri testimoni, nonché in quello dei genitori che erano presenti. Sono stati loro stessi a fornire alle autorità le generalità dell’uomo, che è un commerciante di Vibo Valentia e che conoscevano in quanto amici di famiglia.

È scattata dunque nelle scorse ore l’ordinanza di arresto da parte del gip di Catanzaro, che contesta all’indagato l’aggravante di avere approfittato delle condizioni di inferiorità della vittima. Uno stato determinato dall’abuso di alcol, che proprio l’uomo avrebbe determinato con l’obiettivo di alterare il suo stato. Aveva infatti offerto alla minorenne diversi cocktail.











