Teresa Cilia, sfuriata contro gli hater/ “Io trasformata dalla chirurgia? Siete cattivi e frustrati”

Duro sfogo di Teresa Cilia su Instagram contro chi l’ha accusata di essersi “trasformata” attraverso la chirurgia

Teresa Cilia non ci sta. L’ex tronista di Uomini e Donne, tra i volti più amati usciti dal programma, è finita ancora una volta nel mirino delle critiche. Teresa non ha fatto mistero di aver ricorso alla chirurgia plastica per migliorare la sua immagine, eppure secondo alcuni avrebbe esagerato, finendo per ‘trasformarsi’. Di fronte a varie critiche di questo genere, l’ex tronista è intervenuta su Instagram, lasciandosi andare ad un lungo e durissimo sfogo.

“Ma io non ho capito, ma che problemi avete? – ha esordito – Ma a voi cosa interessa se ho fatto il seno, se ho fatto le labbra, se ho fatto quello?” E ha aggiunto: “Ma non vi stancate? Ma non vi fa male il non ragionare? Voi non ragionate, offendete solo. Per quale motivo? E per cosa? L’esagerazione quale è stata nel mio corpo? Qual è stata questa trasformazione che vi dà tanto fastidio? E soprattutto l’avete fatta voi o l’ho fatta io? L’ho fatta con i vostri soldi o con i miei? Non ho capito.”

Uomini e Donne, Teresa Cilia perde le staffe e replica alle critiche ricevute

Lo sfogo di Teresa Cilia è poi proseguito accusando gli haters di ipocrisia: “Il paradosso è che voi fareste la stessa identica cosa. Identica! Solo che quando una cosa non si può fare giustamente quella dell’altra persona diventa orribile.”

Ha quindi fatto notare: “Leggo commenti di altre persone che sono scandalosi. Ma di cosa stiamo parlando? Sono cambiata, non sono più umile, ma cosa c’entra l’umiltà con una punturina sulle labbra? E il permesso di andare a offendermi sul personale, sulla mia vita priva, chi ve l’ha dato questo permesso?” Teresa ha dunque concluso chiedendo ai follower rispetto ed educazione, soprattutto nel dare commenti negativi.

