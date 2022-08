Teresa Cilia, Uomini e Donne/ “Tumore? Salva grazie alla fede! Affidato tutto a Dio”

Teresa Cilia, la malattia è alle spalle e lei ringrazia la fede: “Ho affidato tutto a Dio”

Teresa Cilia ha fatto ritorno sui social dopo un lungo stop causato da un tumore all’utero che combatte da quando aveva solo 24 anni. L’ex concorrente di Uomini e Donne ha condiviso tutte le sue emozioni contrastanti con il pubblico che l’ha seguita fino ad oggi, spiegando come ha affrontato questa situazione. “Sapete cosa mi ha salvata? La fede! Sì, perché non mi sono rassegnata e ho affidato tutto nelle mani di Dio pensando di combattere, vincere e superare tutto! Ho vinto anche se ancora vivo nella paura, ancora porto un dolore nel cuore, dolore che nascondo con un sorriso”.

Teresa Cilia/ "Un figlio con Salvatore? Ci stiamo lavorando. Ho i sintomi del Covid"

Teresa Cilia: “Le mie preghiere sono cambiate, ora non voglio più deludere le persone”

Teresa Cilia ha ancora paura, ma ad ogni modo si sente diversa ed esprime grande gratitudine per la vita. “Adesso le mie preghiere sono cambiate, prego per avere la correttezza di non deludere nessuno, amare il prossimo, aiutare chi ha bisogno. Non sono perfetta e alcune situazioni forse le ho meritate…”, ha raccontato l’influencer nelle stories Instagram, chiedendo scusa a tutte quelle persone che ha ferito negli ultimi anni, anche se non volontariamente. “Credetemi, c’è sempre chi sta peggio! Ma soprattutto, dopo la tempesta esce sempre il sole…“, ha concluso commossa.

