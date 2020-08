TERESA DE SIO/ “Ho vissuto una profonda depressione: qualcosa si è rotto” (Io e Te)

Artista poliedrica, completa, Teresa De Sio sarà ospite oggi di Pierluigi Diaco a “Io e Te“, il programma in onda nel primo pomeriggio di Rai Uno dal lunedì al venerdì. Cantautrice, attrice, ma anche scrittrice di successo, come testimoniano “Metti il diavolo a ballare” del 2009 e “L’attentissima” pubblicato nel 2015, la napoletana è una di quelle artiste che rifuggono la strada più semplice, quella che porta – nella musica e non solo – a confezionare un prodotto “commerciale” rinunciando alla qualità. Unendo tradizione napoletana, jazz, folk, world music, Teresa De Sio è riuscita nel corso degli anni ad affermarsi agli occhi di un pubblico che non a caso l’ha premiata acquistando oltre mezzo milione di suoi dischi. Emblematico del suo valore, poi, anche l’aver collaborato con veri e propri mostri sacri quali il conterraneo Pino Daniele, Fabrizio De Andrè e Brian Eno.

TERESA DE SIA: “HO VISSUTO UNA PROFONDA DEPRESSIONE”

All’indomani della pubblicazione del suo ultimo album, “Puro desiderio”, Teresa De Sio è stata intervistata dal portale domanipress.it, svelando di aver vissuto un periodo particolarmente complicato. Era il luglio del 2019 e la sorella di Giuliana De Sio dichiarava:”C’è voluto tanto perché sono una lumaca e ci metto tempo, ma ci arrivo! (ride). In realtà questo disco è frutto di un periodo della mia vita particolarmente difficile in cui ho subito una serie di perdite molto gravi e dolorose che hanno condizionato inevitabilmente anche la scrittura. Nel giro di poco tempo è morta mia madre e dopo qualche mese mi ha abbandonato anche la produttrice storica e socia, con cui abbiamo lavorato insieme per trent’anni, lei per me era un punto di riferimento, una di famiglia che mi ha sempre difeso e supportato. Ma non è tutto, siccome si sa che le disgrazie non vengono mai da sole ho anche affrontato un abbandono amoroso e vissuto un periodo di profonda depressione, pur essendo una persona poco incline a perdere la gioia e l’interesse per la vita perché non è nella la mia natura abbandonarmi alla tristezza…Sai come si dice a Napoli? “Dalli e dalli se scassano pure li metall” che tradotto significa che a forza di insistere si rompe anche il metallo ed è davvero così…tutti noi abbiamo sotto la corazza una parte fragile. Ne ho subite tante tutte insieme e qualcosa si è rotto”. Ospite di Pierluigi Diaco a Io e Te, Teresa De Sio parlerà ancora di questo suo momento difficile?



© RIPRODUZIONE RISERVATA