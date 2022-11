Teresa Trisorio, moglie Enrico Montesano/ “Ha commesso una leggerezza. Ha anche magliette dell’Urss e di Mao”

Parla Teresa Trisorio, moglie di Enrico Montesano

Enrico Montesano è stato espulso da Ballando con le stelle 2022 per aver “indossato una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia”, ha comunicato la Rai. L’attore, infatti, si è presentato in sala prove con una maglietta con il simbolo della famigerata Decima Mas, la flottiglia che durante il periodo finale della Seconda Guerra mondiale operò tra le forze di Salò al servizio degli occupanti nazisti. A distanza di qualche giorno dall’accaduto Teresa Trisorio, moglie di Enrico Montesano, ha rotto il silenzio: “Enrico ha commesso una leggerezza, non c’è dubbio e la sta pagando cara. Diciamoci che è un facile bersaglio. A differenza di quanto si dice e si crede, lui non ha padrini politici, è un uomo libero e come tale è stato consigliere comunale per la sinistra e come tale ha appoggiato in piena onestà altre battaglie. Ma in questo caso si è trattato di pura leggerezza”, ha detto a La Stampa.

Enrico Montesano torna a Ballando con le Stelle?/ "Maglia fascista sfuggita a controllo Rai": retroscena choc

La collezione di magliette di Enrico Montesano

La maglietta della Decima Mas indossata da Enrico Montesano è stata notata dagli autori solo in un secondo momento rispetto alla messa in onda della clip nella serata di sabato 12 novembre: “Qui si tratta di registrazione, di una clip. Dunque tutti avevano visto quella maglia e nessuno ha detto nulla, e nel montaggio degli spezzoni, nessuno ha pensato di tagliare”, ha commentato Teresa Trisorio a La Stampa. Su Selvaggia Lucarelli, che ha fatto scoppiare il caso sui social dopo aver ricevuto una segnalazione, ha detto: “È vero che avrebbe potuto condividere con gli autori prima di mettere tutto in chat ma è andata così”. Infine Teresa Trisorio ha rivelato che il marito Enrico Montesano ha “una collezione di magliette che spaziano dall’Urss alla Cina di Mao e lui non si è mai sognato di essere filosovietico e Maoista”.

LEGGI ANCHE:

Teresa Trisorio, moglie Enrico Montesano/ "Maglia X Mas? Leggerezza ma Aldo Montano…"Enrico Montesano, "Rai sapeva della maglietta Decima Mas"/ Open: "Ora cancella prove"

© RIPRODUZIONE RISERVATA