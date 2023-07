Termovalorizzatore Roma, Tar: “No ai ricorsi per bloccarlo”/ Gualtieri: “Andiamo avanti per costruirlo”

I valori per il termovalorizzatore di Roma proseguiranno. Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati dai Comitati, dalle Associazioni ambientaliste, dai Comuni di Albano, Ardea e Ariccia contro la realizzazione del termovalorizzatore della Capitale e il Piano rifiuti di Roma Capitale. I ricorsi devono essere rigettati perché “destituiti di fondamento”. Come si legge nel provvedimento, con riferimento al complesso delle normative, si deve valutare “il rispetto dei criteri direttivi eurounitari e non atomisticamente in funzione di uno specifico atto di pianificazione“.

Secondo i giudici, il Piano commissariale non incide “sull’assetto complessivo del sistema”. Inoltre “non sembra potersi negare che la risoluzione delle questioni legate alla gestione dei rifiuti di Roma Capitale e alla chiusura del ciclo, anche assicurata da una razionalizzazione e realizzazione di nuovi impianti, compreso il tmv, abbia attinenza sia con le più generali politiche energetiche sia con la realizzazione di condizioni attesa a valorizzare” le imprese.

Gualtieri: “Eravamo fiduciosi per la decisione del Tar”

Come si legge ancora nella sentenza del Tar del Lazio, “Ne può revocarsi in dubbio quanto al requisito della necessità e urgenza l’esistenza di una situazione emergenziale” derivante “dal maggiore afflusso di individui” in occasione del Giubileo. Il problema di competenze sarebbe semmai dovuto essere sollevato dalla Regione, che però “non ha promosso alcun giudizio di legittimità” trattandosi peraltro di “temporanea allocazione di poteri” in capo al commissario. Viene poi ribadito che sul sito “a oggi sul sito in esame”, Santa Palomba, “non insiste alcun fattore escludente di tutela integrale”.

