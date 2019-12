Terremoto L’Aquila M 2.4/ Ingv ultime scosse, trema ancora la provincia di Forlì

Scopriamo insieme quali sono state le scosse di terremoto avvenute nella ultime ore. L’ultimo movimento tellurico segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, risale alla serata di ieri. In quel di Roccaraso, in provincia de L’Aquila (Abruzzo), si è verificata una scossa di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter. L’epicentro è stato di 41.81 gradi di latitudine e 14.03 di longitudine, mentre la profondità, l’ipocentro, è stata di 7 chilometri sotto il livello marino. Oltre a Roccaraso i comuni in cui si è avvertita la scossa sono stati quelli di Barrea, Scontrone, Castel di Sangro, Rivinsoldi e Alfedena, mentre a livello di città segnaliamo la presenza di Chieti, Pescara, Montesilvano e L’Aquila nel raggio di un’ottantina di chilometri. Il sisma di ieri sera non ha provocato danni o feriti, vista la sua moderata potenza. Un’altra scossa è stata registrata dall’Ingv nel pomeriggio di ieri, in provincia di Forlì e Cesena.

NUOVA SCOSSA DI TERREMOTO IN PROVINCIA DI FORLI’

Il sisma ha avuto come epicentro il comune di Tredozio, che nelle ultime ore sta subendo uno sciame sismico di moderata entità. L’ultima movimento è stato di magnitudo 2.0 gradi registrato alle ore 15:56 di ieri pomeriggio, martedì 24 dicembre. La scossa è stata avvertita nei comuni di Marradi, Portico e San Benedetto, Palazzuolo sul Senio, Modigliana e Rocca San Casciano. Nel raggio di 50 chilometri troviamo invece le città di Firenza, Cesena, Forlì, Imola e Faenza. Anche in questo caso nessun ferito ne tanto meno danni. Infine segnaliamo un’altra scossa di terremoto, verificatasi questa volta in Toscana anche se non lontana da Tredozio. L’epicentro è stato individuato dall’Ingv, presso il comune di Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze. L’evento si è verificato alle ore 14:25 di ieri pomeriggio ed ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter.

