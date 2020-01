Terremoto, M 3.2 Isole Eolie/ Ingv ultime scosse, sisma anche in provincia di Perugia

Le ultime sui terremoti, pubblicate sul sito ufficiale dell’Ingv, ci parlano di una scossa di 3.2 Magnitudo all’altezza delle Isole Eolie in provincia di Messina alle ore 11.08. Le coordinate fornite sull’epicentro sono: 38.33 latitudine, 14.91 longitudine. L’ipocentro è stato localizzato a 12 chilometri di profondità dal suolo terrestre. Nel raggio di 20 chilometri ci sono i comuni di Lipari, Gioiosa Marea e Piraino. La scossa si è comunque verificata al largo in pieno mare e non dovrebbero essere stati riportati danni né a cose né tantomeno a persone. Nonostante questo la scossa, di una Magnitudo decisamente importante, è stata avvertita nei comuni nel raggio di azione dell’epicentro.

Terremoto, ultime notizie: scossa anche a Perugia

È stata avvertita una scossa di terremoto alle 5.12 in provincia di Perugia, precisamente a 5 chilometri sud-ovest di Norcia. L’epicentro è stato rilevato, come riportato dal portale ufficiale dell’Ingv, alle coordinate: 42.76 latitudine, 13.06 longitudine. L’ipocentro è stato ravvisato a 11 chilometri dalla superficie terrestre. La scossa è stata valutata con un Magnitudo di 2.4. I comuni nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro sono: Norcia (PG); Cascia (PG); Poggiodomo (PG); Preci (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Monteleone di Spoleto (PG); Vallo di Nera (PG); Accumoli (RI); Castelsantangelo sul Nera (MC); Cittareale (RI); Sellano (PG); Sant’Anatolia di Narco (PG); Visso (MC); Arquata del Tronto (AP) e Scheggino (PG).

