Terremoto oggi ad Accumoli, M 2.0/ Ultime scosse INGV, sisma avvertito a Rieti

Terremoto oggi ad Accumoli, paura a Rieti questa mattina: oggi, lunedì 13 gennaio 2020, attorno alle ore 10.35, è stato registrato un sisma di magnitudo 2.0 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.72, 13.26 ad una profondità di 10 km. Segnalato dalla sala sismica di Roma, il terremoto ha chiamato in causa anche altri Comuni dei dintorni: parliamo di Arquata del Tronto, Amatrice, Acquasanta Terme, Montegallo, Cittareale, Norcia e Valle Castellana. Un’altra scossa di magnitudo 2.0 è stata registrata a Cascia, provincia di Perugia, all’alba: anche in questo caso non sono stati registrati danni a cose o persone. Coinvolti anche altri comuni, basti pensare a Poggiodomo, Norcia, Monteleone di Spoleto e Cittareale.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA A COLLEPARDO (FROSINONE)

Alle ore 4.40 la sala sismica INGV ha registrato un altro terremoto di magnitudo 2.5, questa volta con epicentro a Collepardo, provincia di Frosinone, e con coordinate geografiche (lat, lon) 41.76, 13.37 ad una profondità di 9 km. Un sisma nel cuore della notte che ha toccato anche Vico nel Lazio, Alatri, Guarcino, Fumone, Trivigliano, Veroli, Torre Cajetani, Ferentino, Fiuggi, Torrice, Morino, Filettino, Boville Ernica, Trevi nel Lazio e San Vincenzo Valle. Infine, segnaliamo una scossa di magnitudo 2.4 nella zona del Tirreno meridionale, attorno alle ore 2.22: nulla di preoccupante, considerando le coordinate geografiche (lat, lon) 38.94, 15.59 ad una profondità di 265 km.

