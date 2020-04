Terremoto oggi Avellino M 3.3/ Ingv ultime scosse: paura in Irpinia ma nessun danno

Pubblicità

Una scossa di terremoto di moderata entità si è verificata oggi in Italia. I professionisti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, noto più semplicemente come Ingv, hanno segnalato un movimento tellurico in Campania, in provincia di Avellino. L’evento è avvenuto pochi minuti fa, alle ore 7:35 di oggi, mercoledì 15 aprile, precisamente in località Nusco. La scossa è stata di magnitudo 3.3 gradi sulla scala Richter, ed ha avuto come coordinate geografiche precise 40.86 gradi di latitudine, 15.12 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Un sisma che è stata avvertito da numerose persone, la maggior parte delle quali già sveglie, e le segnalazioni sono giunte dai comuni limitrofi l’epicentro, leggasi Bagnoli Irpino, Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi, Montella, Castelfranci, Rocca San Felice e Caposele. Le città più vicine alla zona del sisma sono invece state Avellino, Battipaglia e Salerno, dislocate in un raggio massimo di 30/35 chilometri.

SCOSSA DI TERREMOTO IN PROVINCIA DE L’AQUILA

La scossa, come detto prima, è stata avvertita indistintamente e la paura è stata tanta, anche perchè la zona interessata è quella del famoso terremoto in Irpinia del 1980, uno dei più gravi della storia della nostra nazione. Fortunatamente, in base a quanto emerso fino ad ora, non si segnalano danni a edifici o strade, ne tanto meno persone coinvolte. Quello in provincia di Avellino è l’unico terremoto di oggi in Italia, in precedenza si era verificata una scossa nel pomeriggio di ieri, martedì 14 aprile. Alle ore 15:48 aveva tremato il comune di Lecce nei Marsi, in provincia di L’Aquila (in Abruzzo). L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.4 gradi, con una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare. I comuni limitrofi che hanno avvertito la scossa sono stati Gioia dei Marsi, Bisegna, Ortucchio, Villavallelonga e Ortona dei Marsi, mentre a livello di città L’Aquila, Chieti e Pescara, sono quelle più vicine. Anche in questo caso non si sono verificati danni e feriti.



