Terremoto oggi Calabria/ Ingv, Catanzaro: scossa di magnitudo 4

Un terremoto si è abbattuto oggi in Calabria, in provincia di Catanzaro, precisamente nella zona sud del Parco Nazionale della Sila. La scossa, di intensità 4 sulla scala Richter, è stata nettamente percepita dalla popolazione che a mezzanotte e 37 è stata svegliata di soprassalto. La profondità dell’ipocentro – poco meno di 8 km, per la precisione 7.8 – ha contribuito a far percepire maggiormente il sisma, anche se fortunatamente non si hanno notizie di danni a cose e a persone. I comuni coinvolti a meno di 10 km di distanza dall’epicentro sono Albi, Taverna, Magisano, Sorbo San Basile, Fossato Serralta, Zagarise, Pentone. E i comuni tra i 10 km e i 20 km sono Sellia, Cicala, Sersale, Cerva, Gimigliano, Petronà, Carlopoli, Panettieri, Simeri Crichi, San Pietro Apostolo, Cotronei, Andali, Soveria Simeri, Mesoraca, Petilia Policastro, Belcastro, Tiriolo, Bianchi, Serrastretta, Miglierina, Colosimi, Catanzaro, Marcellinara, Cropani, Amato, Parenti, Settingiano.

