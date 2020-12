Terremoto oggi Catania, 2.9 M/ Ultime notizie Sicilia, cinque scosse da 2.4 a 2.9 M

La Sicilia è stata colpita da cinque scosse di terremoto in provincia di Catania, precisamente a Ragalna, tra le 20.49 e le 21.27. Le scosse sono andate da 2.4 a 2.9 di Magnitudo con l’epicentro che si è mosso dai 12 ai 17 chilometri dalla superficie terrestre. Anche le coordinate geografiche sono molto simili tra una scossa e l’altra cioè a 37.66 di Latitudine e 14.95 di Longitudine. Quattro di questi cinque sismi si sono verificati precisamente a 3 km a nord da Ragalna e l’altro invece a 6 km. I comuni nel raggio di 20 km dall’epicentro sono: Biancavilla (CT); Santa Maria di Licodia (CT); Belpasso (CT); Adrano (CT); Nicolosi (CT); Paternò (CT); Pedara (CT); Camporotondo Etneo (CT); San Pietro Clarenza (CT); Trecastagni (CT); Mascalucia (CT); Tremestieri Etneo (CT); Viagrande (CT); Zafferana Etnea (CT); Gravina di Catania (CT); Misterbianco (CT); Aci Bonaccorsi (CT); San Giovanni la Punta (CT); Motta Sant’Anastasia (CT); Sant’Agata li Battiati (CT); Bronte (CT); Milo (CT); Aci Sant’Antonio (CT); Centuripe (EN); Santa Venerina (CT); San Gregorio di Catania (CT); Valverde (CT) e Aci Catena (CT).

Terremoto oggi Catania 2.9 M, le altre scosse di oggi

Purtroppo il terremoto di Catania da 2.9 M non è stato l’unico di oggi, 31 dicembre 2020. La prima scossa si è verificata nella notte, attorno alle 2.43, in provincia di Foggia a 2 km a sud-ovest da San Giovanni Rotondo. Alle 9.51 invece si è verificata una scossa a 3 chilometri a ovest da Norcia in provincia di Perugia, erano le 9.51 e la scossa è stata da 2.0. Successivamente sono state colpite Salizzole a Verona, Scheggia a Pascelupo a Perugia, la Costa Garganica sempre a Foggia, Barcellona Pozzo di Gotto a Messina e Treia a Macerata. La scossa più forte, escludendo quelle di Catania, è stato il terremoto da 2.3 Magnitudo alle 16.26 a Salizzole.



