Terremoto oggi Catania M 3.1/ Ultime scosse Ingv, doppio sisma ai piedi dell’Etna

Tre scosse di terremoto si sono verificate quest’oggi in Italia. Quella più significativa giunge senza dubbio dalla Sicilia, precisamente da Ramacca, provincia di Catania. Come segnalato dall’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, il sisma ha avuto una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter, con coordinate geografiche pari a 37.41 gradi di latitudine e 14.79 di longitudine, mentre la profondità è stata di 10 km sotto il livello del mare. Oltre al comune di cui sopra, il terremoto ha interessato i paesi di Palagonia, Scordia, Militello in Val di Catania, Castel di Ludica, Mineo, Motta Sant’Anastasia e Catena Nuova. A livello di città, invece, Catania, Acireale, Ragusa, Vittoria e Siracusa si trovano in un raggio massimo di 60 chilometri dall’epicentro. La zona è considerata fra quelle a più alta attività sismica d’Italia, e negli scorsi mesi sono stati numerosi i movimenti tellurici registrati ai piedi dell’Etna.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI ANCHE A PERUGIA

Tra l’altro un’altra scossa sempre a Ramacca è stata segnalata dalla Sala sismica Ingv in Roma alle ore 7:18 di questa mattina. In questo caso, si è trattato di un sisma più lieve, con una magnitudo pari a 2.0 gradi sulla scala Richter. L’evento di pochi minuti fa potrebbe far pensare ad uno sciame sismico in corso, anche se bisognerà attendere le prossime ore per capirlo. In ogni caso, il doppio sisma non ha creato alcun danno a edifici o strade, ne tanto meno provocato dei feriti. Segnaliamo infine un altro terremoto avvenuto oggi, questa volta in Umbria. In provincia di Perugia, a Nocera Umbra, un sisma si è verificato alle ore 6:33 di questa mattina con una intensità di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter. Il terremoto è stato localizzato dall’Ingv ad una ventina di chilometri di distanza da Foligno e dal capoluogo umbro, e anche in questo caso non si sono verificati danni ne feriti.

