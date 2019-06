Terremoto oggi in Francia: scossa M 5.1/ Sisma Nantes-Angers: crolli nella Loira

Una fortissima scossa di terremoto ha spaventato oggi la Francia, nell’area ovest del Paese transalpino: un sisma avvenuto attorno alle 9 di questa mattina ha svegliato i cittadini di Bressuire con possibili danni ingenti provocati a strade, case e strutture. Stando all’Associated Press la forza del terremoto avrebbe avuto grado M 5.1 sulla scala Richter, anche se invece il centro europeo sismologico EMSC-CSEM segnala un grado di magnitudo più basso a circa 4.8 Richter. L’epicentro è stato localizzato a 1 km dalla piccola città di Vihiers, a 35 km dalla più popolosa Angers: nelle vicinanze si trovano anche le città di Bordeaux, Nantes e Tours, in una delle aree più belle della Francia vicino ai castelli della Loira.

TERREMOTO OGGI IN FRANCIA: CROLLI NELLA LOIRA

Stando poi a quanto riportato dal Daily Mail e da 3bMeteo-Ansa in Italia, vi sarebbero stati alcuni piccoli crolli sulla Loira nelle cittadine vicine all’epicentro del terremoto scattato poche ore fa: Cholet, Saumur, Thouars, Bressuire e Les Herbiers, tutte a sud di Angers. Nelle città di Nantes e Tours la scossa sismica si è avvertita nettamente e le segnalazioni ai vigili del fuoco e alla Gendarmerie sono scattate subito, col panico generato nella popolazione comprensibile. La scossa si è verificata a una profondità di circa 10 km nel sottosuolo come ipocentro e per questo motivo si teme che i crolli possano aver fatto danni più del previsto: crepe in alcune case ed edifici sono stati segnalati ma per fortuna, al momento, non si parla né di feriti né tantomeno di vittime post-terremoto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA