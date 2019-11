Terremoto oggi M 1.9 Salerno/ Ingv ultime scosse, sisma anche in Piemonte, a Cuneo

Lieve scossa di terremoto oggi in provincia di Salerno: alle ore 6.08 è stato registrato un sisma di magnitudo 1.9 sulla Scala Richter a circa 2 km a Nord Ovest da Atena Lucana, nel salernitano. La scossa è stata localizzata nelle seguenti coordinate geografiche: 40.48 di latitudine e 15.55 di longitudine, ad una profondità di 11 km. Il terremoto è stato localizzato a 28 km a Sud Ovest di Potenza e a 50 km a Est di Battipaglia. Ecco quali sono i comuni rientranti nella cosiddetta zone rossa, ovvero l’area prossima all’epicentro: Atena Lucana (SA); Sant’Arsenio (SA); San Pietro al Tanagro (SA); Polla (SA); Brienza (PZ); Sant’Angelo Le Fratte (PZ); San Rufo (SA); Sala Consilina (SA). Gli altri comuni nel raggio di 20 km sono tutti distribuiti tra la provincia di Potenza e quella di Salerno. La scossa è stata così lieve da non aver fortunatamente provocato danni a cose e/o persone ma solo tanta paura.

TERREMOTO ANCHE A DEMONTE (CN)

La notte appena trascorsa è stata relativamente tranquilla sul piano delle nuove scosse di terremoto, eppure un sisma, anche in questo caso di lieve entità, è stato registrato alle 3.14 della notte tra domenica e lunedì a Demonte, in provincia di Cuneo, Piemonte. La scossa ha avuto anche in questo caso una magnitudo pari a 1.9 della Scala Richter ed è stata registrata dalla sala sismica INGV di Roma nelle seguenti coordinate geografiche: 44.34 di latitudine e 7.28 di longitudine, ad una profondità di 11 km. Ecco i centri maggiormente prossimi all’epicentro, quindi rientranti nella cosiddetta zone rossa, tutti in provincia di Cuneo: Demonte (CN); Aisone (CN); Valloriate (CN); Monterosso Grana (CN); Pradleves (CN); Moiola (CN); Castelmagno (CN); Vinadio (CN); Rittana (CN); Gaiola (CN), Ancora una volta, nessun danno degno di nota anche per via – fortunatamente – dell’entità minima del sisma registrato.

