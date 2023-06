Terremoto oggi Perugia M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Genova

Andiamo a scoprire anche oggi quali sono state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia. Secondo quanto comunicato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nella giornata odierna è stato registrato un movimento tellurico in quel della provincia di Perugia, precisamente a quattro chilometri a nord ovest della località di Scheggia e Pascelupo, nella regione Umbria.

L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma nel cuore della notte passata, alle ore 1:37 fra lunedì 12 e martedì 13 giugno 2023, ed ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter. Le sue coordinate geografiche sono state 43.4380 gradi di latitudine, 12.6480 di longitudine e e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati quelli di Cantiano, Costacciaro, Gubbio, Frontone e Serra Sant’Abbandio, località della provincia di Pesaro e Perugia, essendo il sisma verificatosi a cavallo fra Marche e Umbria. La cittadine più vicina al sisma è risultata essere Perugia, distante 42 chilometri, con Foligno a 54, quindi Fano alla stessa distanza.

TERREMOTO OGGI A GENOVA: I DETTAGLI INGV

Da segnalare anche una scossa di terremoto nella giornata di oggi verificatasi in Liguria, di preciso a tre chilometri a sud est di Rezzoaglio, in provincia di Genova. In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 2:37 della notte passata, e con coordinate geografiche pari a 44.5080 gradi di latitudine, 9.4230 di longitudine, e una profondità di 1 chilometro sotto il livello del mare.

In zona localizzati i comuni di Santo Stefano d’Aveto, Borzonasca, Fontanigorda, Rovegno e Montebruno, tutti del genovese, e proprio Genova è risultata essere la città più vicina al sisma, distante 40 chilometri, con La Spezia a 55, quindi Piacenza a 64. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti, saremo pronti ad aggiornare questa pagina qualora dovessero verificarsi altri movimenti tellurici degni di nota.

