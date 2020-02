TERREMOTO OGGI UDINE, SCOSSA M 2.3/ Ingv, sisma anche in provincia di Catanzaro

Terremoto oggi in provincia di Udine, teatro nella notte di una scossa di magnitudo 2.3 sulla scala Richter. Come riportato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il sisma si è verificato alle ore 4:38 di oggi, martedì 11 febbraio 2020, con epicentro localizzato nel comune di Trasaghis. Stando ai dati in possesso della Sala Sismica di Roma, l’origine del movimento tellurico è da individuare nel punto di coordinate geografiche corrispondenti a latitudine 46.31 e longitudine 13.01. L’ipocentro è stato localizzato invece ad una profondità nel sottosuolo di 11 km. Il terremoto, che non ha provocato alcun danno a persone e/o cose, ha interessato da vicino i centri abitati di Cavazzo Carnico, Bordano, Osoppo, Verzegnis, Vito d’Asio, Amario, Forgaria nel Friuli e Venzone, tutti situati nel raggio di 10 km dall’epicentro.

TERREMOTO OGGI CATANZARO: SCOSSA M 2.1 AD ALBI

Anche al Sud Italia questa mattina è stato registrato un terremoto, fortunatamente di lieve intensità. La scossa di magnitudo 2.1 sulla scala Richter si è verificata alle ore 8:46 di oggi in provincia di Catanzaro, con epicentro individuato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel comune di Albi. L’ipocentro è stato localizzato a 9 km di profondità. Questi i comuni situati nel raggio di 15 km dall’origine del movimento tellurico: Albi, Magisano, Taverna, Sorbo San Basile, Zagarise, Fossato Serralta, Sellia, Sersale, Pentone, Petronà, Cerva, Cotronei, Cicala, Simeri Crichi, Andali, Mesoraca, Petilia Policastro, Gimigliano, Carlopoli e Panettieri. Così come per il terremoto di Udine, anche in provincia di Catanzaro non sono stati registrati danni a cose e/o persone.

