Terry Hall, morto il cantante dei The Specials/ Aveva 63 anni ed era depresso

Lutto nel mondo della musica ed in particolare in quella britannica: è morto Terry Hall, cantante dei The Specials. Come ricordano i colleghi della Rai attraverso il loro sito web, l’artista aveva solo 63 anni e l’annuncio della sua prematura dipartita è stato dato dalla stessa band. Attraverso le pagine social ufficiali di Twitter e Facebook hanno scritto: “E’ con grande tristezza che annunciamo la scomparsa, dopo una breve malattia, di Terry, nostro meraviglioso amico, fratello e uno dei migliori cantanti, cantautori e parolieri che questo paese abbia mai prodotto”.

E ancora: “La sua musica e le sue esibizioni racchiudevano la vera essenza della vita… gioia, dolore, umorismo, lotta per la giustizia, ma soprattutto amore”, lodando la sua “musica straordinaria e la sua profonda umanità”. Terry Hall era nato nel 1959 in quel di Coventry, località della regione del Warwickshire, nell’Inghilterra occidentale. Si fece notare nel mondo della musica fin da giovanissimo, visto che alla fine degli anni 70 salì alla ribalta della cronache con il gruppo degli Specials.

TERRY HALL E’ MORTO: IN UNA CANZONE AVEVA RIVELATO DI ESSERE STATO VITTIMA DI PEDOFILIA

Una carriera luminosa che però si era scontrata con le condizioni fisiche dello stesso Terry Hall che aveva recentemente dichiarato di soffrire di forte depressione. Inoltre, attraverso una canzone, aveva svelato di essere stato vittima di pedofilia quando era ragazzino, in occasione di una gita scolastica in Francia. Oltre agli Specials aveva avuto esperienze musicali con altri gruppi, prima che la band tornasse ad esibirsi in maniera regolare.

L’ultimo album di quelli che sono dei veri e propri veterani della scena britannica era giunto l’anno scorso, una raccolta di cover delle loro canzoni di maggiore protesta, che aveva registrato un ottimo successo. Nel corso della sua carriera Terry Hall ha collaborato con artisti del calibro di Tricky, Gorillaz o Lily Allen: il mondo sta piangendo l’artista via Twitter con numerosi post in suo onore.

