Terza dose di vaccino anti covid nel Regno Unito, c’è l’ok/ Al via da settembre

In Inghilterra è arrivato il via libera alla terza dose del vaccino anti covid. Come riferito nelle ultime ore dai principali organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia Ansa, l’ok è giunto nella giornata di ieri da parte dell’Nhs, il servizio sanitario nazionale, d’accordo con il governo britannico presieduto dal primo ministro Boris Johnson. A partire da settembre scatterà quindi l’ulteriore richiamo così come raccomandato dagli esperti del Joint Committee on Vaccination and Immunisation, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’immunità in vista di nuove possibili varianti.

La terza dose del vaccino anti covid non sarà però per tutti, visto che la stessa potrà essere somministrata alle persone che hanno più di 55 anni e che sono ovviamente residenti nel Regno Unito, nonché le persone anche under-55 a cui in passato era stato sottoscritto il vaccino anti influenzale. La campagna verrà completata entro il prossimo inverno, sottolinea ancora l’agenzia Ansa, e scatterà dai più fragili e vulnerabili, e riguarderà milioni di persone.

TERZA DOSE DI VACCINO NEL REGNO UNITO E NUOVO PICCO DI CASI

Intanto nel Regno Unito il covid torna a fare paura e nella giornata di ieri si è verificato un nuovo picco di contagi, più di 26mila, per l’esattezza 26.068 (su circa 900mila tamponi processati), di cui al 99% variante Delta, il record registrato nel Paese dallo scorso 23 gennaio. Resta comunque contenuto il dato relativo agli ospedalizzati e alle vittime, (ieri 14), grazie alla campagna di vaccinazione che per le prime dosi ha toccato quota 85%, e 62.4 invece per i richiami.

Intanto non si placa la polemica relativa al campionato europeo di calcio attualmente in corso e alla trasferta degli inglesi all’Olimpico di Roma per il quarto di finale fra Ucraina e Inghilterra in programma questo sabato. Il governo italiano ha ribadito la necessità di una quarantena di cinque giorni per i turisti inglesi in arrivo nel nostro Paese, mentre la federcalcio locale ha deciso di non mettere in vendita i biglietti per il match.

