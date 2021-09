Terza dose vaccino, oggi linee guida Cts/ Attesa decisione su operatori sanitari e…

In arrivo le linee guida del Comitato tecnico scientifico sulla terza dose di vaccino anti Covid. La riunione è cominciata alle 15, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Lo scopo è fornire un parere sul tema. Dopo saranno diramate le linee guida firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza. Si parte da un presupposto: il parere dell’Aifa, che propone la terza dose per over 80, ospiti delle Rsa e operatori sanitari impegnati nei servizi a più alto rischio di contagio, ad esempio reparti Covid e rianimazione. Ma includono anche fattori di rischio per la presenza di malattie croniche o altro. Probabilmente il Cts allargherà a tutti gli operatori sanitari la terza dose, in presenza di disponibilità di dosi.

Invece a ottobre è attesa la decisione dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) per la terza dose per tutti. Invece per i circa 3 milioni di immunocompressi, cioè pazienti trapiantati, oncologici o con patologie autoimmuni la somministrazione della terza dose è cominciata.

TERZA DOSE VACCINO, ATTESO PARERE DEGLI ESPERTI

La priorità resta il completamento del ciclo delle due dosi per tutti i cittadini. Lo ha sottolineato anche la coordinatrice della Commissione tecnico scientifica dell’Aifa, Patrizia Popoli, che però ha anche spiegato che la situazione potrebbe evolvere. «Sì, le indicazioni potranno cambiare nel momento in cui acquisiremo ulteriori evidenze». Ma fa notare un aspetto scientifico importante: «La riduzione del tasso di anticorpi non significa necessariamente aver perso le difese, perché la protezione si basa anche su altri meccanismi, a partire da quello cellulare». Negli Stati Uniti, invece, la terza dose di vaccino anti Covid è stata riservata alle persone over 65, oltre ai soggetti ritenuti particolarmente fragili.

Dunque, la linea della cautela ha prevalso nel gruppo di esperti della Fda. Come le autorità europee, dunque, non intendono fare fughe in avanti senza evidenze univoche. Per gli specialisti le prove a sostegno di un’ampia approvazione erano inadeguate. Ora è atteso il parere degli esperti italiani sulla terza dose.

