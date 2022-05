Terza guerra mondiale, ultime notizie/ Ucraina vs Russia: “continua assalto Azovstal”

TERZA GUERRA MONDIALE: RAID IN TUTTA L’UCRAINA, ALLARME MARIUPOL

Sono almeno 34 gli attacchi missilistici dalla Russia – nelle ultime 12 ore – contro diversi obiettivi tra Donbass, Mariupol, Odessa, Kiev e Leopoli: la terza guerra mondiale paventata e denunciata da Papa Francesco ormai da oltre due mesi sembra sempre più “concreta” nel suo sviluppo, con la Russia e l’Occidente ormai ai ferri più che corti sul fronte Ucraina.

PAPA IN RUSSIA?/ Card. Zenari: vuole impedire che l'Ucraina diventi come la Siria

Entrati nel 70esimo giorno di guerra, la telefonata di oltre due ore ieri tra Macron e Putin non sembra aver risolto granché, dato che qualche ora dopo le bombe hanno cominciato a piombare sulla testa degli ucraini, a cominciare dall’acciaieria di Mariupol dove in teoria è ancora in corso l’evacuazione dei civili intrappolati all’interno di Azovstal. «Oggi, con il sostegno delle Nazioni Unite e della Croce Rossa, stiamo evacuando i civili dalla regione per raggiungere Zaporizhia. Gli autobus sono già partiti da Mariupol», ha spiegato al Guardian il governatore ucraino di Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Gli attacchi al Donbass e a Mariupol però non si placano e così il Presidente ucraino Zelensky nel suo ultimo messaggio lancia un appello al Cremlino e all’Occidente stesso: «Continueremo a fare di tutto per far uscire la nostra gente da Mariupol e Azovstal, sia civili che militari. È difficile, ma abbiamo bisogno di tutti coloro che sono lì. Non c’è stato un solo giorno in cui non ci siamo occupati di loro, in cui non abbiamo cercato di risolvere la questione». Di contro, sempre Zelensky diffida dagli impegni presi dalla Russia, in quanto «Siamo riusciti a risolvere la questione del cessate il fuoco per quasi tre giorni, in modo che il corridoio umanitario funzionasse. Ora le truppe russe non rispettano gli accordi. Continuano gli attacchi massicci ad Azovstal».

PUTIN OPERATO, CAMBIO AL CREMLINO?/ "Se tocca a Patruschev, è come lui o peggio"

6° PACCHETTO DI SANZIONI ALLA RUSSIA: LA GUERRA DELL’OCCIDENTE

Mentre prosegue la terribile battaglia sul campo, con l’accelerazione avuta nelle ultime ore che fa presagire una sorta di “assalto finale” nei prossimi giorni da parte del Cremlino per forzare la mano sul Donbass, la terza guerra mondiale è già iniziata quantomeno sul fronte economico-energetico.

Le accuse e contro-accuse tra Mosca e Nato proseguono, con l’Unione Europea che segna oggi un passaggio importante nel contrasto all’economia e commercio russe: Bruxelles ha lanciato questa mattino il piano per il sesto pacchetto di durissime sanzioni contro la Russia, annunciando con la Presidente Von der Leyen un graduale embargo totale al petrolio russo. «Putin deve pagare un alto prezzo per questa sua aggressione brutale, il futuro dell’Unione Europea è scritto anche in Ucraina», ha spiegato all’Europarlamento stamane la Presidente della Commissione Europea. Tra i vari punti sul tavolo, il divieto di trasmissioni per emittenti tv russe in Europa, l’esclusione dal circuito di pagamenti Swift di un altro importante istituto, la Sberbank, «di gran lunga la più grande banca della Russia». Infine anche lo stop ai servizi di consulenza a Mosca: «Il Cremlino si affida a contabili, consulenti e spin-doctor dall’Europa. E questo ora si fermerà. Stiamo vietando la fornitura di questi servizi alle società russe», ribadisce Von der Leyen. Poi il lento, complicato e tutt’altro che “condiviso unitariamente” processo di embargo al petrolio: «Proponiamo un divieto del petrolio russo, un divieto totale d’importazione di tutto il petrolio russo, via mare e via oleodotto, greggio e raffinato. Ci assicureremo di eliminare gradualmente il petrolio in modo ordinato, in modo da permettere a noi e ai nostri partner di assicurare vie di approvvigionamento alternative e di ridurre al minimo l’impatto sui mercati globali. Questo è il motivo per cui elimineremo gradualmente il greggio russo entro sei mesi e i prodotti raffinati entro la fine dell’anno», ha concluso la Presidente Ue, confermando l’imprinting di intenzioni e “consigli” lanciati ieri dal Presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo discorso alla plenaria di Strasburgo.

Terza guerra mondiale, raid su Ucraina/ Allarmi a Leopoli, Kiev e Dnipro: che succede

© RIPRODUZIONE RISERVATA