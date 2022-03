Terza guerra mondiale ultime notizie/ Zelensky: “Ucraina neutrale”. Russi via da Kiev

SVOLTA UCRAINA NEUTRALE PER BLOCCARE LA TERZA GUERRA MONDIALE?

Una possibile svolta all’orizzonte si intravvede nella atroce guerra in corso da 32 giorni tra Russia e Ucraina: il clima da terza guerra mondiale resta tale, specie con le fortissime difficoltà della diplomazia internazionale a trovare un margine di compromesso tra le parti, ma qualcosa forse potrebbe cambiare già dal prossimo round di negoziati tra Kiev e Mosca previsto da oggi fino a mercoledì 30 marzo a Istanbul (Turchia).

«L’Ucraina è pronta ad accettare uno status di neutralità come parte di un accordo di pace con la Russia»: lo ha detto nientemeno che Volodymyr Zelensky, Presidente ucraino intervistato da giornalisti indipendenti russi poi riportata dalla Cnn. «Garanzie di sicurezza e lo status neutrale e non nucleare del nostro Stato: siamo pronti ad accettarlo. Questo è il punto più importante. Era il primo punto di principio per la Federazione Russa, per quanto ricordo. E per quanto ricordo hanno iniziato la guerra per questo», ribadisce il n.1 di Kiev aprendo nei fatti un canale negoziale importante con il Cremlino. L’intenzione pare quella di “stanare” Putin nelle sue richieste iniziali: ok su Donbass, ok su neutralità, ok a non entrare nella Nato. Come a dire alla Russia, ora quali reali motivi ci sono per continuare questa guerra?

TERZA GUERRA MONDIALE, RUSSIA VS UCRAINA: DISASTRO A MARIUPOL

Segnale negativo invece quanto avviene sul campo di battaglia con il Governo di Kiev che ha dichiarato stamane l’impossibilità di fissare nuovi corridoi umanitari in giornata – nonostante i negoziati attesi – per motivi di sicurezza: «Avvertimento: la nostra intelligence ha riportato possibili provocazioni da parte degli occupanti sulle rotte dei corridoi umanitari. Pertanto per motivi di pubblica sicurezza, oggi non apriamo corridoi umanitari», sottolinea la vicepremier Iryna Vereshcuk su Telegram.

La situazione da terza guerra mondiale è particolarmente drammatica a Mariupol, sul Mar d’Azov, completamente accerchiata dalle forze russe e filo-russe del Donbass in quello che l’intelligence Uk definisce come una sorta di “blocco navale russo” sul Mar Nero e sul Mar d’Azov che ha portato il pieno isolamento marittimo e commerciale dell’Ucraina. La Croce Rossa internazionale ha denunciato l’impossibilità al momento di far entrare aiuti umanitari in Mariupol perché assediata dalle forze russe e con la costante resistenza ucraina che impediscono un passaggio sicuro. «Le parti devono essere i garanti e avere un accordo per permettere un passaggio sicuro. Devono pubblicizzare il percorso e lasciare molto tempo alle persone per uscire», ha detto alla Bbc il portavoce del Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr). Nel frattempo, la situazione generale della guerra sul “campo” vede la riorganizzazione dell’esercito russo a Kiev e Chernobyl: secondo l’ultimo report dell’esercito ucraino, le milizie del Cremlino si sono ritirate dalla periferia di Kiev dopo aver subito diverse perdite significative nelle ultime operazioni, idem attorno alla centrale nucleare nella cittadina Slavutych, abitata in gran parte dai lavoratori di Chernobyl. Il ministero della Difesa russo ha rilasciato nelle ultime ore un video in cui si vedono blindati delle forze aviatrasportate in movimento nella regione di Kiev. Il sospetto è che l’esercito russo possa prendersi una “pausa” dall’assedio della Capitale per riorganizzarsi; in alternativa, e sarebbe una buona notizia, l’evoluzione dei negoziati potrebbe portare all’abbandono definitivo dell’offensiva su Kiev per “accontentarsi” dei territori del Donbass.

