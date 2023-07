Tesla, fedeltà clienti alle stelle/ Elon Musk gongola: “Il 75% ne acquisterà un’altra entro 2 anni”

Una volta che provi Tesla non cambi più auto, o quasi. E’ questo quanto emerso da un sondaggio di Bloomberg effettuato sugli acquirenti dell’azienda di Elon Musk, cercando di capire le loro future intenzioni di acquisto. Ebbene, su 5.000 intervistati, tutti possessori della Model 3, ben il 75 per cento, quindi tre su quattro, ha spiegato di programmare l’acquisto di una nuova Tesla nel giro di un paio di anni. Inoltre il 51.8% ha manifestato l’intenzione di acquistare il Cybertruck, il pick-up elettrico presentato nel 2019. Numeri questi ultimi che paiono confermare i dati riguardanti i pre-order dello stesso Cybetruck, 1.9 milioni per un guadagno già di 190 milioni di dollari.

Dati quasi imbarazzanti, tenendo conto che la vettura non è ancora stata messa in commercio e che il primo esemplare di Cybertruck è stato svelato pochi giorni fa alla Giga Texas. Il pick-up full electric dovrebbe costare fra i 40 e i 50mila dollari nella sua versione base, per arrivare poi ai 100mila di quella più performante, e promette di rivoluzionare un mercato che negli Stati Uniti è sempre in cima alle vendite.

TESLA, CLIENTI FEDELI: LE ALTERNATIVE? RIVIAN E FORD

Al secondo posto delle preferenze dei possessori della Model 3 troviamo la Model Y a quota 23.6 per cento, mentre l’8.5 per cento ha dichiarato di voler rimanere fedele alla Model 3, con la Model S e la Model X a seguire a quota 6.2 e 5.7 per cento. Per quanto riguarda invece eventuali altri modelli elettrici che i possessori di Model 3 prenderebbero in considerazione, in cima alla lista troviamo le due Rivian R1S e R1T rispettivamente a quota 34.1 e 17.5 per cento. Terza posizione per la Ford F-150 Lightning a quota 15.1 per cento, davanti alle due Hyundai Ioniq 6 e 5 a completare la Top 5. Sesta posizione per la Taycan di Porsche, davanti alla Kia EV9, quindi la Cadillac Lyriq, la Kia EV6 e infine la Volkswagen ID. Buzz.

Dai dati emergono quindi due questioni interessanti, prima di tutto, la sopracitata soddisfazione dei possessori di Tesla che intendono continuare ad acquistare una vettura del marchio, secondariamente, la decisa propensione degli americani verso SUV e pick-up tenendo conto che il Cybertruck quanto i Rivian e il Ford F-150 sono vetture appartenenti alle due categorie.











