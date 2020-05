Test anticorpi preciso al 99,8%/ Prodotto a Edimburgo, dà risultati in 35 minuti

Pubblicità

Mentre il Regno Unito si interroga da giorni sulla data di effettiva disponibilità dei test per la ricerca degli anticorpi, giunge una notizia tanto inaspettata quanto significativa: secondo quanto riferito dall'”Evening Standard”, gli scienziati britannici hanno sviluppato un nuovo test anticorpale (MosaiQ il suo nome) per il Coronavirus in grado di produrre risultati in 35 minuti con una precisione pari al 99,8%. Gli artefici di questa svolta scientifica sono i ricercatori di Edimburgo della società di screening del sangue “Quotient”, i quali hanno sviluppato un kit per verificare l’eventuale immunità delle persone al Covid-19, ricercando gli anticorpi della patologia. Adesso, con il nuovo test disponibile, l’azienda, che ha la sua sede centrale in Svizzera, ha domandato al Governo britannico e a quello scozzese di avviare alcuni colloqui affinché il sistema sanitario nazionale della Gran Bretagna (NHS) possa beneficiarne. Nel frattempo, però, sono stati avviate trattative anche con altre nazioni e c’è il timore che il Regno Unito possa perdere il treno a causa della sua scarsa disponibilità di screening machine.

TEST ANTICORPI PRECISO AL 99,8%, L’AD DI QUOTIENT: “SIAMO ORGOGLIOSI”

Intanto, venerdì scorso l’azienda Quotient ha ricevuto l’approvazione prevista dalla normativa europea per i suoi test sierologici con sensibilità al 100% e specificità al 99,8%. Questo significa che c’è una probabilità davvero molto bassa di una lettura errata o di un “falso positivo”. L’amministratore delegato Franz Walt, che è stato amministratore delegato di un laboratorio che ha sviluppato il primo test diagnostico per la Sars nel 2003, ha detto: “Siamo veramente orgogliosi di aver sviluppato un test così veloce e preciso. Si tratta di una prestazione eccezionale da parte dei nostri team di Edimburgo e della Svizzera. Ora vogliamo essere sicuri di poter aiutare il maggior numero di persone il più rapidamente possibile”. Franz Walt ha quindi aggiunto che la sua realtà possiede radici nel Regno Unito e, di conseguenza, “vogliamo parlare con i ministri del Paese affinché MosaiQ possa essere utilizzato nello straordinario sforzo nazionale per affrontare il Coronavirus e rilanciare l’economia”.



