Test salivare “miSherlock” scopre Covid in un’ora/ Risultati su app: come funziona

Il test salivare “miSherlock” è in grado di scoprire tracce di Covid (o di una delle sue varianti) in un’ora: la straordinaria innovazione in ambito medico-scientifico va attribuita ai ricercatori del Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering dell’Università di Harvard, del Massachusetts Institute of Technology (Mit) e del General Hospital e Children’s Hospital di Boston, i quali hanno ideato un dispositivo diagnostico basato sul metodo Crispr, che consente di esaminare in soli 60 minuti la propria saliva e sapere, così, se si è positivi al Coronavirus o a una sua mutazione.

Un sistema davvero agevole e dall’utilizzo intuitivo, capace di fornire risultati che possono tranquillamente essere letti attraverso un’app da scaricare sul proprio smartphone o su qualsiasi altro dispositivo mobile. Secondo quanto comunicato dal team che l’ha sviluppato, miSherlock ha individuato tre diverse varianti del virus SARS-CoV-2 in sede di test e può essere facilmente riconfigurato per individuare quelle che potrebbero generarsi in futuro. Inoltre, esso può essere assemblato con una stampante 3D e con componenti disponibili a soli 15 dollari.

TEST SALIVARE “MISHERLOCK”: “AFFIDABILE AL 96%”

Il quotidiano “Il Giornale” riporta a tal proposito le dichiarazioni di Elena de Puig, coautrice dello studio pubblicato sulle colonne di Science Advances: “Con miSherlock si elimina la necessità di trasportare i campioni dei pazienti in una postazione di analisi centralizzata. Così, si semplificano notevolmente le fasi di preparazione dei campioni, offrendo a pazienti e medici un quadro più rapido e accurato, fondamentale durante una pandemia in evoluzione”.

Xiao Tan (Massachusetts General Hospital) le ha fatto eco: “Bisogna tenere presente molti passaggi nella diagnosi del virus, dalla conservazione del campione e la protezione del rischio di infezione dell’operatore fino all’estrazione e amplificazione. Inoltre, la saliva non trattata presenta varie sfide, a cominciare dagli enzimi, che degradano varie molecole, producendo un alto tasso di falsi positivi”. Il dispositivo è stato testato su campioni clinici di saliva di 27 pazienti Covid e 21 sani: miSherlock ha identificato correttamente i pazienti positivi il 96% delle volte e quelli senza la malattia nel 95% dei casi.

