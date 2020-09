Testimonial sicurezza stradale muore in incidente/ 26enne era sopravvissuto a scontro

Dramma a Forlì: nella notte tra sabato e domenica ha perso la vita in un incidente stradale il 26enne Andrea Severi. Il giovane era a bordo di un’Audi insieme alla fidanzata di 19 anni, che non ha riportato ferite gravi, quando sulla strada provinciale Bidentina, a San Colombano, ha perso il controllo della vettura. Come riportato dai colleghi di Today, sul caso sono in corso gli accertamenti delle autorità: le cause sono ancora in fase di accertamento. Come ricostruito dalle forze dell’ordine, il mezzo è finito fuori strada ed ha terminato la sua corsa contro un albero, un platano per la precisione. La parte anteriore dell’Audi è andata completamente distrutta e per il giovane, divenuto testimonial per la sicurezza stradale nel 2019 per un altro schianto, non c’è stato nulla da fare: il 26enne è morto sul corpo.

ANDREA SEVERI, MORTO 26ENNE TESTIMONIAL PER LA SICUREZZA STRADALE

Contattate dalla fidanzata 19enne, sono giunti sul posto vigili del fuoco e sanitari di Romagna Soccorso con due ambulanze, ma per Andrea Severi era già troppo tardi. Originario di Meldola, provincia di Forlì, il 26enne a inizio 2019 divenne testimonial per la sicurezza stradale dopo essersi salvato da un terribile schianto. Come ricordato da Today, il giovane era insieme al fratello a bordo di un furgone, che tamponò un camion fermo sul bordo della strada. Andrea trascorse ore tra la vita e la morte dopo una delicata operazione, ma fortunatamente tutto andò per il meglio. Dopo quella brutta esperienza decise dunque di diventare un testimonial per la sicurezza sulle strade, raccontando la sua esperienza ad un incontro con i ragazzi delle scuole superiori di Forlì. Oggi, purtroppo, Andrea non potrà più riportare la sua esperienza…



