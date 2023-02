Testo completo “Charlie fa il surf” dei Baustelle/ Video, cover a Sanremo 2023

Charlie fa il surf dei Baustelle sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2023

I Baustelle tornano all’Ariston con Charlie fa surf. Sethu ha scelto un brano iconico per la serata delle Cover del Festival di Sanremo 2023. La canzone è il primo estratto dell’album Amen uscito nel 2008. Si piazzò in quarta posizione a 50 Songs la classifica airplay radiofonica di Radio Deejay. Alla canzone la band che stasera sarà interpretata da Sethu portò anche Beatrice Martini che nella intro realizzò il suono dell’arpa.

In Italia per l’etichetta Warner Atlantic riuscì a raggiungere il disco d’oro con oltre 25mila copie vendute. L’origine di questa canzone è molto lontana nel tempo e ci porta al film Apocalypse Now di Francis Ford Coppola che aveva ispirato Clash per scrivere Charlie don’t Surf. Da questo l’artista Maurizio Cattelan realizzò un’opera analoga che rappresentava un bambino con le mani inchiodate da matite sul banco di scuola. Il frontman dei Baustelle, Francesco Bianconi, evidenziò che dietro la band aveva inserito un duplice messaggio. Da un lato c’era la ribellione provocatoria degli adolescenti dall’altra la critica ai ragazzi di oggi che si identificano in certi modi di essere omologati.

Testo completo “Charlie fa il surf” dei Baustelle cantata da Sethu a Sanremo 2023

Di seguito leggiamo il testo completo di “Charlie fa il surf” dei Baustelle interpretata la quarta sera di Sanremo 2023 da Sethu.

Vorrei morire a questa età

Vorrei star fermo mentre il mondo va

Ho quindici anni

Programmo la mia drum machine

E suono la chitarra elettrica

Vi spacco il culo

È questione d’equilibrio

Non è mica facile

Charlie fa surf, quanta roba si fa

MDMA

Ma ha le mani inchiodate

Se Charlie fa skate, non abbiate pietà

Crocifiggetelo, sfiguratelo in volto

Con la mazza da golf

Alleluja alleluja

Mi piace il metal R’n’B

Ho scaricato tonnellate di

Filmati porno

E vado in chiesa e faccio sport

Prendo pastiglie che contengono

Paroxetina

Io non voglio crescere

Andate a farvi fottere

Charlie fa surf, quanta roba si fa

MDMA

Ma ha le mani inchiodate da

Un mondo di grandi e di preti, fa skate

Non abbiate pietà

Una mazza da baseball

Quanto bene gli fa

Alleluja alleluja

Il video della canzone “Charlie fa il surf” dei Baustelle interpretata da Sethu a Sanremo 2023

