Testo completo “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco/ La cover a Sanremo 2022

Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022

Tutti ricordano Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, anche i più giovani che hanno avuto modo di ascoltare questa straordinaria canzone in una sequenza storica di Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo. Il brano sarà portato da Highsnob e Hu con Mr Rain sul palco del Teatro Ariston per la serata delle Cover del Festival di Sanremo 2022.

La canzone fu scritta dallo stesso Luigi Tenco nel 1962 con l’arrangiamento di Giampiero Boneschi. Rimane il più grande successo di un artista morto molto giovane e attorno a cui si scrisse una pagina di cronaca nera per la morte in hotel durante l’edizione 1967 del Festival di Sanremo. Nonostante non ebbe tempo per scrivere moltissime canzoni Luigi Tenco rimarrà per sempre nella storia della nostra musica come cantante completo e in grado di regalare emozioni. Quelle emozioni che proveranno a regalarci anche Highsnob e Hu e Mr Rain a Sanremo 2020 facendocelo rivivere.

Testo completo “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco interpretata da Highsnob e Hu con Mr Rain

Di seguito leggiamo il testo completo di “Mi sono innamorato di te“ di Luigi Tenco interpretata la quarta sera di Sanremo 2022 da Highsnob e Hu con Mr Rain.

Mi sono innamorato di te

Perché non avevo niente da fare

Il giorno volevo qualcuno da incontrare

La notte volevo qualcosa da sognare

Mi sono innamorato di te

Perché non potevo più stare solo

Il giorno volevo parlare dei miei sogni

La notte parlare d’amore

Ed ora che avrei mille cose da fare

Io sento i miei sogni svanire

Ma non so più pensare

A nient’altro che a te

Mi sono innamorato di te

E adesso non so neppur io cosa fare

Il giorno mi pento d’averti incontrata

La notte ti vengo a cercare

Il video dell’esibizione di Luigi Tenco

