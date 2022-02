Testo completo “My Way” di Frank Sinatra/ La cover a Sanremo 2022

My Way di Frank Sinatra sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022

“My Way” di Frank Sinatra sarà una delle grandi canzoni interpretate nella serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022. Sarà cantata da Yuman insieme a Rita Marcotulli. Il brano è la traccia numero sei dell’album omonimo del 1969 stampato dall’etichetta discografica Reprise Record. Fu scritta da Paul Anka sulle tracce di Comme d’habitude di Claude Francois, Jacques Revaux e Gilles Thibault. Negli anni è stata cantata da Elvis Presley, Sid Vicious, Michael Bublé, Luciano Pavarotti, Patty Pravo, Fred Bongusto e molti altri ancora.

Nel tempo si è consacrata come una delle più belle della storia della musica internazionale, brano romantico e davvero molto commovente. Frank Sinatra la cantò in duetto con Willie Nelson prima e con Luciano Pavarotti poi. C’è grande curiosità di vedere come sarà reinterpretata da Yuman insieme a Rita Marcotulli la canzone “My Way” di Frank Sinatra per l’edizione di questo anno di Sanremo 2022.

Testo completo “My Way” di Frank Sinatra da Yuman insieme a Rita Marcotulli a Sanremo 2022

Di seguito leggiamo il testo completo di “My Way” di Frank Sinatra interpretata la quarta sera di Sanremo 2022 da Yuman insieme a Rita Marcotulli.

El fin muy cerca está, lo afrontaré serenamente

Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente

Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras

Jugué sin descansar y a mi manera.

Jamás viví un amor que para mí fuera importante

Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante

Viajé y disfruté, no se si más que otro cualquiera

Si bien, todo eso fué a mi manera.

Tal vez lloré, tal vez reí

Tal vez gané o tal vez perdí

Ahora sé que fuí feliz, que si lloré también amé

Y todo fué, puedo decir, I did it my way.

Quizás también dudé cuando mejor me divertía

Quizás yo desprecié aquello que no comprendía

Hoy sé que firme fuí y que afronté ser como era

Y así logré seguir, a mi manera.

Porque ya sabrás que el hombre al fin

Conocerás por su vivir

No hay porque hablar, ni que decir

Ni recordar, ni hay que fingir

Puedo llegar hasta el final, I did it my way!

Il video di un’esibizione di Sinatra con My Way





