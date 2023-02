Testo completo “Salirò” di Daniele Silvestri/ Video, la cover a Sanremo 2023

Salirò di Daniele Silvestri sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2023

La giovane band Colla Zio porterà Salirò di Daniele Silvestri sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2023 durante la serata delle cover. Si tratta di un ritorno al Teatro Ariston per la canzone perché l’artista classe 1968 di Roma lo portò in gara tra i big nell’edizione di Sanremo del 2002, posizionandosi quattordicesimo.

L’arrangiamento dell’opera di Daniele Silvestri fu curato dal maestro Demo Morselli noto anche per tanti anni da direttore d’orchestra al Maurizio Costanzo Show. Proprio lo stesso Silvestri scrisse la canzone contenuta nell’album Unò-Dué. Nonostante la posizione finale in classifica ventuno anni fa la canzone vinse il premio della Critica “Mia Martini”. Durante la serata finale di Sanremo al Teatro Ariston si presentò Fabio Ferri che insieme a Silvestri e i due la interpretarono con un simpatico balletto diventato poi vera leggenda. Sarà molto interessante vedere se proprio la giovanissima band deciderà di replicare quell’interpretazione a Sanremo 2023, cosa che appare abbastanza scontata.

Testo completo Salirò di Daniele Silvestri interpretato da Colla Zio a Sanremo 2023

Di seguito leggiamo il testo completo di Daniele Silvestri interpretata la quarta sera di Sanremo 2023 da Colla Zio.

Salirò

Salirò

Tra le rose di questo giardino

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un punto lontano.

Pompa pompa pompa pompa.

Preferirei

Stare seduto sopra il ciglio di un vulcano

Mi brucerei

Ma salutandoti dall’alto con la mano.

E invece sto sdraiato

Senza fiato

Scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato

E resto qui disteso

Sul selciato ancora un po’

Ma prima o poi ripartirò.

Accetterei

Di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano

Congelerei

Ma col sorriso che si allarga piano piano

(come De Niro, ma più indiano)

E invece sto sdraiato

Senza fiato sfatto come il letto su cui prima m’hai lasciato

E resto qui distrutto

Disperato ancora un po’

Ma prima o poi ripartirò.

E salirò salirò

Salirò salirò

Fra le rose di questo giardino

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un ricordo

Lontano.

E salirò salirò

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un puntino

lontano

Preferirei ricominciare

Piano piano dalla base

E tra le rose lentamente risalire

E prenderei tra le mie mani

Le tue mani e ti direi:

“amore in fondo non c’è niente da rifare”.

E invece

Più giù di così

Non si poteva andare

Più in basso di così

C’è solo da scavare

Per riprendermi

Per riprenderti

Ci vuole un argano a motore

Salirò salirò

Salirò salirò

Fra le rose di questo giardino

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un ricordo lontano.

Salirò

Salirò-o

Non so ancora bene quando

Ma provando e riprovando

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un punto

Lontano

Lontano

Lontano

Lontano

