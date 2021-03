Testo La fine di Nesli, cover a Sanremo 2021/ Brano del 2009, famoso grazie a Tiziano Ferro

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2021, dedicata alle cover, Fasma duetterà con Nesli (al secolo Francesco Tarducci) sulle note di “La fine”, celebre brano del rapper di Senigallia. “La fine” è un brano del 2009, prodotto da Marco Zangirolami per l’etichetta Doner Music. Intervistato da Sicilia e Donna, Nesli ha svelato come è nata la canzone: “È stata fatta dopo l’ultimo progetto che era andato male. Dovevo tornare a casa perché non avevo più neanche una lira. Avevo fatto il tentativo di fare musica e di poterci vivere ed era andato male. Questa canzone è nata in un momento che era la mia fine”. La canzone è stata messa online nel periodo natalizio e in pochi giorni ha conquistato migliaia di visualizzazioni: “Ma nonostante questo non avevo un euro. Da lì nasce il concetto che arriverà la fine ma non sarà la fine”. “La fine” ha avuto un discreto successo di pubblico e critica, specialmente fra gli amanti del rap italiano, ma la sua svolta è arrivata quando, nel 2011, Tiziano Ferro ha deciso di fare una cover e di inserirla nel suo album “L’amore è una cosa semplice“, traducendola anche in lingua spagnola per il suo album “El amor es una cosa simple”. “Ringrazio Tiziano perché mi ha fatto vedere qualcos’altro che non avevo ancora colto di me stesso, mi ha fatto capire di essere adatto a determinate liriche”, ha detto Nesli Radio Italia.

Nesli, carriera sembra dall’ombra del fratello Fabri Fibra

Nesli è un rapper, cantautore e produttore discografico nato a Senigallia il 29 dicembre 1980, fratello minore di Fabri Fibra. In un’intervista radiofonica ha dichiarato di non aver più rapporti con il fratello maggiore dal 2008. Francesco Tarducci inizia la sua carriera nel 1999, col nome di Nesly Rice, cercando di ripercorrere la carriera di Fabri Fibra, già piuttosto famoso, realizzando il demo dal nome “Fitte da Latte” e collaborando con artisti importanti del panorama Hip Hop italiano come kaso e Maxi B e Marya.

La svolta però avverrà grazie alla collaborazione con i Sottotono, in cui si evidenzierà la sua bravura e il suo stile inconfondibile col brano “Da me”. Il suo album di debutto arriva nel 2003 col nome di “Ego”. Dal 2004 al 2008 produrrà altre due album e anche diversi brani per il fratello Fabri Fibra, ma il vero successo arriverà col quarto album “Fragile – Nesliving Vol.2”, in cui si troverà il miglior brano mai scritto dall’artista secondo la critica, “La fine”. Questo grande successo lo porterà in Tour per tutta l’Italia e ad aprire il concerto di Mika al Mediolanum Forum di Milano. Nel febbraio del 2017 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, portando il brano “Do retta a te” in coppia con Alice Paba, vendendo eliminato alla fine della terza serata. Nello stesso anno partecipa a Masterchef Celebrity arrivando in finale. Il suo ultimo album “Vengo in pace” è uscito nel 2019. Nel 2015 ha anche pubblicato un libro dal titolo “Andrà tutto bene”, edito da Mondatori.

La fine, testo della canzone di Nesli

Chiedo scusa a chi ho tradito, e affanculo ogni nemico

Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda

E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta

Questa vita ha conquistato me e io l’ho conquistata

“Questa vita” ha detto mia madre “figlio mio va vissuta,

Questa vita non guarda in faccia e in faccia al massimo sputa”

Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca

E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca.

Non ce l’ho mai fatta, ho sempre incassato,

E sempre incazzato, fino a perdere il fiato

Arriverà la fine, ma non sarà la fine

E come ogni volta ad aspettare e fare mille file

Con il tuo numero in mano e su di te un primo piano

Come un bel film ma che purtroppo non guarderà nessuno.

Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo,

Guardo il mio volto allo specchio ma non saprei disegnarlo

Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita,

Non posso rifarlo e raccontarlo è una gran fatica.

Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani,

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole.

Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani,

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole.

Non mi sembra vero e non lo è mai sembrato

Facile, dolce perché amaro come il passato

Tutto questo mi ha cambiato

E mi son fatto rubare forse gli anni migliori

Dalle mie paranoie e da mille altri errori

Sono strano lo ammetto, e conto più di un difetto

Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto:

“Io ti salvo stavolta, come l’ultima volta”.

Quante ne vorrei fare ma poi rimango fermo,

Guardo la vita in foto e già è arrivato un altro inverno,

Non cambio mai su questo mai, distruggo tutto sempre,

Se vi ho deluso chieder scusa non servirà a niente.

Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani,

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole.

Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani,

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole.

