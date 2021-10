TH Roma Carpegna Palace/ Apre la struttura dell’Azione Cattolica gestita da TH Group

Il gruppo TH Resorts – uno dei principali players nazionali, attivo nella gestione di 32 strutture alberghiere e partecipato al 46% da Cassa depositi e prestiti – annuncia l’apertura del TH Roma Carpegna Palace Domus Mariae, in via Aurelia 481. In un contesto dove il turismo nelle città d’arte è in evidente ripresa, ma ancora lontano dai livelli del 2019, una nuova iniezione di fiducia da parte dell’azienda che ha preso in gestione per 15 anni l’albergo della capitale.

“Siamo molto soddisfatti di aver portato a termine questa operazione che porta TH Resorts nel cuore di Roma, – dichiara Graziano Debellini, Presidente di TH Resorts.- Vogliamo proporre in una grande città d’arte gli stessi principi dei nostri villaggi: grandi spazi a disposizione, possibilità di attività a carattere resortistico e sportivo. La sfida è quella di portare lo stile TH nella capitale, con il nostro spirito e i nostri valori”.

Un’operazione significativa anche per l’Azione Cattolica, proprietaria della struttura, come dichiara il nuovo Presidente Giuseppe Notarstefano. “La Domus Mariae è per l’Azione cattolica un luogo a cui è legata la storia e l’impegno di tante laiche e laici di AC, a partire dalla figura di Armida Barelli che sarà presto beatificata. Dopo importanti lavori di ristrutturazione, l’associazione è lieta di affidare la valorizzazione della struttura al gruppo TH Resorts con cui per valori e visione vi è un’importante sinergia. In un tempo che speriamo sia di ripartenza e rilancio dopo la fase più drammatica della pandemia, l’impegno dell’AC è stato volto innanzitutto a garantire una valorizzazione sostenibile della Domus Mariae, con l’attenzione prioritaria alla salvaguardia dei posti di lavoro”.

L’importante accordo con l’Azione Cattolica Italiana, proprietaria della struttura alberghiera, consolida la presenza del gruppo nel segmento urban resort. TH Roma Carpegna Palace Domus Mariae è un grandioso edificio storico di ispirazione rinascimentale, un hotel 4 stelle superior con 203 camere immerse nel parco privato di Villa Carpegna. A 3 km da Piazza San Pietro l’hotel è dotato di diverse sale meeting e una per convegni da 550 persone, due ristoranti e un bar ricavato nella splendida cornice del Chiostro con spazio esterno, una grande palestra attrezzata con macchine di ultima generazione, un ampio parcheggio, e una chiesetta privata a tre navate, dove già adesso ogni domenica si celebra la messa.



