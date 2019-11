The Avengers/ Video, su Rai 2 il film con Mark Ruffalo e Chris Evans (14 novembre)

The Avengers sarà trasmesso su Rai 2 oggi, giovedì 14 novembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2012 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Marvel Studios in collaborazione con la Paramount Pictures per la regia di Joss Whedon il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura. Il montaggio è stato realizzato da Jeffrey Ford in collaborazione con Lisa Lessek, le musiche della colonna sonora è composta dal nostro Alan Silvestri mentre la scenografia è stata ideata da James Chinlund. Nel cast figurano tra gli altri Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner e Tom Hiddleston.

The Avengers, la trama del film

Diamo ora uno sguardo approfondito alla trama di The Avengers. In uno dei laboratori segreti degli agenti dello Shield si stanno portando avanti dei test su un oggetto extraterrestre conosciuto con il nome di tesseract che altri non è, se non un cubo di energia estremamente potente ed instabile. All’interno della base è presente Nick ossia il direttore di questa organizzazione speciale il quale deve prendere atto di come ci siano delle anomalie nella gestione di questo potente ordigno. Ad un certo punto il cubo si auto eccita formando una sorta di porta tridimensionale dalla quale fa la propria comparsa Loki con tanto di uno scettro che permette di abbattere tutti gli agenti presenti. Il potente extraterrestre dove aver messo le mani sul tesseract scappa via mantenendo alle proprie dipendenze un paio di agenti ai quali aveva di fatto manipolato la mente. A questo punto non resta che mettere insieme una squadra speciale conosciuta come i vendicatori nella quale dovranno essere presenti alcuni Supereroi della Terra che dovranno cercare di contrastare quella che rappresenta una minaccia mortale per l’intero globo. Fanno parte della squadra speciale dei vendicatori il potente Hulk, Capitan America, Iron Man. Thor, l’agente Romanoff e Clint Barton che purtroppo al momento ha la mente offuscata per cui alle dipendenze di Loki. Dopo grande difficoltà finalmente viene messa insieme questa squadra speciale che dovrà combattere al meglio per cercare di impedire una vera e propria invasione che permetterebbe allo stesso Loki di diventare il padrone assoluto del pianeta Terra. Soltanto cooperando senza inutili egoismi la squadra dei vendicatori saprà avere la meglio su un’orda di incredibili guerrieri che hanno armi al di là dell’immaginazione umana. In particolare dovranno essere soprattutto Thor e Hulk a cooperare per il bene della Terra in quanto dispongono della maggior potenza distruttiva.

